За 34 года независимости Казахстана ученые и исследователи проделали огромную работу по восстановлению исторической справедливости, были возвращены из небытия многие имена, вскрыты ранее замалчиваемые страницы прошлого. Однако все еще остаются белые пятна – события, имена, ждущие своего часа. Среди таких незаслуженно забытых историй – жизнь и трудовой путь первого казахского зоотехника, первопроходца в каракулеводстве – Балтабая Мейровича Мейрова.

Он родился в 1914 году в мес­течке Алтыкарасу Уилского района Актюбинской области в семье крестьянина. Родители занимались традиционным животноводством. С ранних лет Балтабай пас овец, помогал отцу и матери в хозяйстве. Но любознательный, смышленый и трудолюбивый мальчик мечтал учиться, читать, познавать окружающий мир.

С приходом новой эпохи началась масштабная коллективизация. В их родном ауле был создан сельскохозяйственный кооператив социалистического типа, в котором трудились родители Балтабая. В 1928 году кооператив был преобразован в сельскохозяйственное товари­щество, а позже – в колхоз. Его отец и мать стали членами этого колхоза. Мать ушла из жизни в 1931 году, а в 1932-м не стало и отца.

Начальную школу Балтабай окончил в 1925 году. Целеустремленность вскоре привела молодого человека в Москву, где в 1932–1933 годах он прошел ветеринарные курсы при рабочем факультете инженерного института. Этот первый опыт обучения в столице стал важной вехой на пути его профессионального становления.

В 1933 году он поступил на животноводческий факультет Московского зоотехнического института. Учеба в одном из ведущих вузов страны в период с 1933 по 1937 год проходила в непростых условиях. Уже в студенческие годы Балтабай выделялся не только прилежной учебой, но и активным участием в научной жизни института. Он выступал с докладами на студенческих научных конференциях, демонстрируя высокий уровень теоретической подготовки. Под руководством уважаемых преподавателей осваивал и осмысливал новейшие научные достижения в области животноводства. В своих выступлениях уделял особое внимание проблеме повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в частности овец, а также вопросам рационального кормления и улучшения породы. Эти направления впоследствии стали основой его профессиональной деятельности.

Учебу Балтабай Мейров завершил в 1937 году, успешно сдав государственные экзамены в Московском зоотехническом институте. Решением Государственной экзаменационной комиссии от 28 декабря 1937 года ему присвоена квалификация «зоотехник».

В том же году Мейров был направлен на работу в Узбекскую ССР. Его профессиональный путь начался в Каракалпакской автономной республике, в городе Торткуль, где он занял должность старшего научного сотрудника Зональной научной станции. Здесь он приступил к своей первой научной деятельности: занимался разработкой методов повышения продуктивности каракульского овцеводства, участвовал в проведении прикладных исследований и реализации плановых заданий по улучшению породных характеристик овец.

Свою деятельность он продолжил в Каттакурганском районе Каракалпакской области, а затем – в совхозе Тамды Бухарской области. Здесь Балтабай Мейров работал зоотехником, а также был избран секретарем партийной организации совхоза. Он активно внедрял научные знания в практику: вел целенаправленную селекционную работу, занимался вопросами кормления, размещения скота, обустройства животноводческих помещений. Особое внимание он уделял отбору маточного поголовья каракульских овец, выделяя по конституционным и продуктивным признакам наиболее перспективные особи.

Однако в 1941 году судьба изменила все: началась Великая Отечественная война. Балтабай Мейров был призван в ряды Крас­ной армии. С 1941 по 1943 год он проходил службу комиссаром в составе 91-го и 120-го минометных дивизионов. Проявляя мужество и стойкость, он с честью исполнял свой воинский долг. В марте 1943 года по состоянию здоровья из-за обострения хронического заболевания он был демобилизован и направлен в тыл.

Вернувшись к мирной жизни, Балтабай Мейров включился в активную трудовую деятельность. В 1943–1946 годах занимал руководящие должности в Каракалпакском обкоме партии, а с 1946 по 1948 год возглавлял Кыпчакский районный исполнительный комитет. Несмотря на послевоенные трудности, Балтабай не утратил тягу к знаниям и стремление к саморазвитию.

В 1948–1950 годах он прошел обу­чение в Высшей партийной школе при ЦК Коммунистической партии Узбекистана в Ташкенте, по окончании которой с 1950 по 1953 год работал секретарем Бухарского обкома партии, продолжая вносить вклад в развитие сельского хозяйства, управление и организацию аграрного сектора республики. В 1953–1963 годах Балтабай Мейров возглавлял совхозы Тамды (Бухарская область) и имени Кирова (Самаркандская область), где вновь проявил себя, как умелый руководитель, организатор и наставник.

Осенью 1963 года Балтабая Мейровича перевели в Казахскую ССР, где он был назначен главным зоотехником совхоза имени Калинина Созакского района Южно-Казахстанской области. Здесь он проработал до последних дней жизни.

За свой многолетний и самоотверженный труд он был удос­тоен высоких государственных наград – орденов Ленина и «Знак Почета», многочисленных медалей и почетных грамот.

Вместе со своей супругой – доброй, мудрой и отзывчивой Аминой Беккалиевной – Балтабай Мейрович воспитал семерых детей. Все они получили высшее образование, каждый нашел свое достойное место в жизни и, продолжая дело отца, пронесли по жизни его принципы: трудолюбие, честность, уважение к человеку труда и любовь к родной земле.

В декабре 1973 года после продолжительной и тяжелой болезни Балтабай Мейрович ушел из жизни, не дожив всего нескольких месяцев до своего 60-летия. Он похоронен в казахской земле, в селе Шолак-Курган Созакского района Туркестанской области – там, где завершился его жизненный путь, но начался путь народной памяти.

И сегодня, десятилетия спустя, его имя звучит вновь – в благодарных воспоминаниях детей, в искренних словах коллег, в памяти стариков, для которых он был не просто руководителем, а настоящим Аға – уважаемым и справедливым. Он стал примером того, как через труд, знания и ответственность можно изменить к лучшему жизнь целых поколений.