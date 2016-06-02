В мире
Журналист из Египта назвал своего сына Путин
Египетский журналист и переводчик Моамен Мухтар из Каира дал своему новорожденному сыну имя Путин, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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"Слава богу. Бог дал мне сына, его зовут Путин Мухтар", – написал он на своей странице в Facebook.
Выбор имени Мухтар-старший объяснил тем, что в мире "есть 100 Владимиров и всего один Путин".
Комментаторы поста поздравили Моамена с рождением ребенка и подшутили над тем, что теперь он может называть себя отцом Путина.