Им присуждены премии в области СМИ

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Распоряжением Главы государства от 24 июня 2025 года №226 присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ редактору отдела газеты «Казахстанская правда» Юлии Магер и заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan» Талғату Батырхан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Он подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации.