10 грузовых вагонов сошли с рельсов в Улытауской области

В Улытауской области сошел с рельсов грузовой поезд, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДЧС Улытауской области

Как сообщили в пресс-службе национальной компании "Қазақстан темір жолы" , 20 августа в 20:30 на разъезде №157 при приеме на боковой путь грузового поезда при скорости 15 км/ч сошли с рельсов 10 вагонов. Поезд следовал по маршруту Жанаарка – Кызылжар.

Жертв и пострадавших нет.

ЧП повлияло на график движения некоторых поездов.

Как уточнили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области, произошла задержка поездов Жезказган – Астана, Астана – Жезказган, Караганда – Жезказган, Нурлы жол – Жезказган, Астана – Кызылорда.

Для ликвидации последствий схода привлекли восстановительные поезда со станций "Жанаарка" и "Караганда".

В 4:15 движение для всех поездов уже открыли.