Ветслужбу ВКО уличили в необоснованных премиях и фиктивных командировках

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В Уланском районе прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства на 11 млн теңге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки деятельности КГП на ПХВ «Ұлан-Вет» были установлены нарушения трудового и бюджетного законодательства, правил бухгалтерского учёта, а также требований охраны труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры

В частности, выявлено незаконное начисление заработной платы, необоснованное премирование сотрудников, неопределённые выплаты, оформление фиктивных командировочных расходов и нарушения при реализации программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных).

Кроме того, вскрыты факты необеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и допуска к работе лиц, не прошедших обязательное обучение по технике безопасности, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников.

Общая сумма ущерба государству составила 11,3 млн теңге.

«По акту прокурорского надзора 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 2 руководителя к административной ответственности. На сегодня в доход государства уже возмещено 5,5 млн теңге. Работа по взысканию оставшейся суммы и полному восстановлению законности продолжается»,  заключили в надзорном органе.

Ранее прокуратура Аулиекольского района Костанайской области выявила факт нецелевого использования государственных средств, выделенных на развитие предпринимательства. 

 

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