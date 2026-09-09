Предпринимателя оштрафовали за незаконную добычу глины в СКО

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Специализированная природоохранная прокуратура СКО выявила незаконную добычу полезных ископаемых и неисполнение контрактных обязательств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

В рамках проведенного анализа выявлен факт самовольного пользования недрами и неисполнение недропользователями контрактных обязательств.

Так, 7 августа текущего года вблизи Петропавловска субъект предпринимательства в нарушение требований Кодекса РК «О недрах и недропользовании» с использованием специальной техники осуществлял незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых (глины). Объем вывезенного грунта составил 50 тонн.

«Данный факт зарегистрирован в КУИ Управления полиции г.Петропавловска и направлен в областной Департамент экологии для принятия соответствующих мер. По постановлению Департамента от 18 августа 2026 года субъект предпринимательства привлечен к административной ответственности по статье 139 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» в виде штрафа», – указано в информации.

Кроме того, 11 недропользователей за 2024–2025 годы вопреки требованиям Кодекса не перечислили средства на социально-экономическое развитие региона на общую сумму 10,5 млн теңге.

В другом случае, 26 субъектов, осуществляющих пользование подземными водами, в нарушение требований налогового законодательства не уплатили подписной бонус на общую сумму 29 млн теңге.

По актам прокурорского надзора в доход государства взыскано 18 млн теңге, работа по взысканию оставшейся суммы продолжается.