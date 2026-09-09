Водителя-лихача арестовали за 306 нарушений ПДД в Астане

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По информации столичной прокуратуры, в ходе мониторинга выявлен водитель Hyundai Palisade, который только в этом году 306 раз проигнорировал требования правил дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, 169 правонарушений связаны с превышением установленной скорости движения, в 134 случаях он передвигался по автобусной полосе.

3 мая текущего года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он на скорости 137 километров в час проехал по проспекту «Ұлы дала».

Учитывая общественную опасность и системность нарушений, суд расценил его действия как мелкое хулиганство и назначил административный арест на 10 суток.

«Данная практика реализуется в рамках скоординированной работы прокуратуры и органов полиции в судебном порядке, что позволяет обеспечивать принцип неотвратимости ответственности и пресекать наиболее опасные формы поведения на дорогах. Прокуратура столицы призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять уважение к окружающим и помнить, что безопасность на дороге - это общая ответственность», – говорится в информации.

Ранее в Жаркенте полицейские установили участников свадебного кортежа, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения и общественного порядка.