100-летие со дня рождения классика национальной литературы Бердибека Сокпакбаева отмечают в Казахстане

Литература , Культура
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Илья Пащенко

Среди произведений Сокпакбаева не найти ни одного, где явственно не выступал бы образ эпохи.

фото из открытых источников

Уроки юных лет

Бердибека Сокпакбаева мы по устоявшейся привычке называем детским писателем. И сразу ставим себя в выигрышную позицию: как на такое возразить? Ведь писатель в самом деле приобрел мировую известность благодаря своим произведениям о детях и для детей. Его повесть «Меня зовут Кожа» была переведена на большинство языков народов Советского Союза и, как говорили в те времена, стран народной демократии. Знали о приключениях 12-летнего казахского мальчика и в таких государствах, где книги советских писателей, с трудом пробивавшиеся через издательские препоны, были, прямо скажем, не в чести. Озорной Кожа, упрямее которого, как говорили его родственники и учителя, еще не было на земле, лихо перешагивал границы и завоевывал серд­ца своей детской живостью и непосредственностью. Ходульные образы вечно хмурых, обозленных и недалеких людей, какими подчас изображали жителей советской страны иные писатели, не могли удовлетворить пытливых зарубежных читателей, и правдивые книги Сокпакбаева, согретые теплом его широкой души, приоткрывали им дверь в мир детства – трудного, сурового, но по-своему счастливого, светлого и неповторимого.

В то же время все мы так или иначе придаем словосочетанию «детский писатель» оттенок снисходительности. Порой забывая, на чьих книжках вырастали, мы думаем: чему они могут научить нас, взрослых, теперь? И ошибаемся.

«У нас растет сильное и одаренное поколение. И писать детские книги – великая честь для наших литераторов... Детская повесть должна открывать широкие перспективы, должна быть способна к обобщениям больше, чем книга для взрослых», – считал Самуил Маршак. Чтобы почувствовать на себе волшебную силу знакомых с детства книг, достаточно всего лишь не упрямиться и снять с полки поистрепавшийся от времени томик. И тогда даже заученные наизусть строки зазвучат по-новому, открывая нам свой сокровенный смысл.

Должно быть именно мастерство детского писателя помогло Бердибеку Сокпакбаеву создать такие замечательные «взрослые» произведения, как «Степная звез­да» – цикл очерков о жизни великого ученого Шокана Уалиханова и роман «Мертвые не возвращаются», поднимающий проблему нравственного становления человека и закалки его характера. Их невозможно отделить от повестей «Путешествие в детство», «Я еще вернусь», «Аяжан», «Где ты, Гаухар?», нельзя подвергнуть принудительному ранжированию, распределив по разрядам детской и взрослой литературы, ведь только взятые вместе они раскрывают нам сложный творческий портрет писателя.

«Хорошо тем писателям, которые пишут не про себя, а про других людей. Даже если они немножко и отступят от правды, может случиться так, что никто не заметит. А мне-то как? Я же ничего не могу написать, пока это на самом деле не случится!» – обращался к своим читателям юный прозаик Кожа Кадыров. И в то же время эти слова – как бы признание самого Бердибека Сокпакбаева, его жизненное и творческое кредо, верным которому писатель оставался до конца своих дней. В своих произведениях он развивал лучшие традиции казахской реалистической литературы, чьими стержневыми принципами были народность, правдивость и демократичность. Создавать полнокровные, волнующие сердце образы писателю помогал богатый жизненный опыт и особенно – уроки детства, выпавшего на бурные и тяжелые 30-е годы.

Художественно обобщить свои детские воспоминания, передать колорит времени и показать жизнь простых людей в условиях стремительного видоизменения привычных устоев Бердибек Сокпакбаев смог в повести «Путешествие в детство», где выступил в двух ипостасях – героя-рассказчика и стороннего наблюдателя, с высоты прожитых лет оценивающего события далеких лет. Повесть открывается такими словами: «Картины моего раннего детства, сохранившиеся в памяти, отрывисты и непоследовательны. Они похожи на кинокадры, которые смотришь в полудреме, не зная ни их начала, ни конца».

Этим высказыванием писатель предвосхищает избранную им манеру повествования, благодаря которой каждая глава повести распадается на несколько самостоятельных эпизодов. Приметы времени, впечатавшиеся в сознание, рассказчик передает через призму восприятия ребенка, чья сила фантазии наделяет незнакомые слова и явления особым смыслом. Вот как, например, мальчик понимает слово «компеске» – конфискацию имущества кулаков: «Удивительные и непонятные события происходят вокруг. Откуда-то появилось слово «компеске». Я не знаю, что оно означает, но когда в воздухе начинает носиться это слово, происходит что-то странное. Во всяком случае для меня. Проселочной дорогой верховые и пешие погонщики гонят скот, поднимая тучи пыли. Многие люди вооружены револьверами, на боках у них висят кожаные сумки. И все это сопровождается невероятным шумом. Это и есть «компеске».

Да и само слово «кулак», означающее зажиточных крестьян-единоличников, герой-рассказчик воспринимает буквально, как «ухо», и на реплику взрослых об уничтожении этих самых кулаков удивляется: «Но зачем же уничтожать уши? Что, их будут отрезать что ли? Мне это непонятно».

Главный герой повести взрос­лел вместе со всем своим поколением. Как и многие его сверст­ники, получившие путевку в жизнь, он мог сказать: «В шестом классе я вступил в комсомол. Комсомольцами становились с четырнадцати лет. Все ребята с нетерпением мечтали об этом времени. Я тоже был одним из них... День, когда я получил комсомольский билет, – самый незабываемый и счастливый в моей жизни. Грудь мою переполняло гордое чувство – позади еще один большой перевал жизни на пути возмужания».

Не обходит писатель стороной и трагические страницы истории своей родной страны. В авторском отступлении к восьмой главе Сокпакбаев рассуждает о голоде, тяготы которого в детстве ему приходилось выносить вместе со всем народом. Он пишет: «Сейчас, с высоты своих зрелых лет, я отчетливо вижу и понимаю тот период жизни нашего края. Тогда на всех нас, и, как я потом узнал, не только на нас, а повсеместно, обрушилась стихия – природа как бы истощилась и проявила свою немилость к людям. Молодая советская республика еще не оправилась от всех потрясений и разрухи гражданской войны, только что появились первые колхозы, и вдруг нагрянула засуха – как бы последнее испытание перед новой, еще неведомой, но прекрасной жизнью».

Ответственность за будущее

Вообще среди произведений Сокпакбаева не найти ни одного, где явственно не выступал бы образ эпохи. И в этом их принципиальное отличие от тех сочинений, где исторические события выполняют роль статичной картинки, на фоне которой действуют главные герои. Для Сокпакбае­ва время – такое же действующее лицо его повествования, как Кожа и Жанар, Султан и Жантас, Аяжан и Гаухар, Майкапова и Рахманов... Чтобы получить право ввести такого героя в свое произведение, любой писатель должен выдержать серьезный экзамен на знание окружающей его жизни.

В 1959 году Алексей Мусатов, автор знаменитой повести «Стожары», с горечью констатировал: «Писатели, пишущие для детей и юношества, еще не в достаточной мере ощущают свой гражданский долг, свою ответственность перед читателем, не всегда выступают в роли разведчиков и пропагандистов нового, не всегда активно вторгаются в жизнь. Что греха таить, многие детские и юношеские писатели еще слабо связаны с жизнью, оторваны от живой, духовно питающей среды школы, пионерской организации, детского коллектива. А отсюда мелкотемье, легковесность, худосочие в некоторых книгах».

Именно эта кровная связь с жизнью, а также глубокое знание детской психологии позволило Бердибеку Сокпакбаеву создать повесть «Меня зовут Кожа», о значении которой для развития отечественной литературы лишний раз говорить не приходится. Важным элементом образной системы этого произведения, как мы говорили выше, является образ эпохи, без которого, к примеру, невозможно понять истинного значения рассказа старого школьного сторожа Сайбека о Кадыре – погибшем на войне отце Кожи, или финальной сцены повести. Уже давно отгрохотали салюты, возвестившие миру о победе над фашизмом, страна стала оправляться от нанесенного захватчиками урона, дети радуются мирной жизни... И все же события грозных военных лет навсегда отпечатались в судьбе сразу нескольких поколений советских людей. На характере Кожи, как говорят все вокруг, заметно сказалась безотцовщина. За ним закрепилась слава «гнойника в здоровом коллективе» и «дезорганизатора с неисправимыми наклонностями», которая по ходу развития сюжета все более упрочняется. Многие его поступки, как, например, подкладывание лягушек учительнице, в самом деле достойны осуждения. Однако в отличие от своих антиподов, Жантаса и Султана, которые к концу повести подходят, в общем, такими же, какими читатель встречает их в самом начале, Кожа находит в себе силы пересмотреть свое поведение. И далеко не последнюю роль сыграла в этом состоявшаяся незадолго до решающего педсовета беседа со сторожем Сайбеком.

Отца мальчика, Кадыра, он знал еще до войны. Воспоминания былых лет хорошо сохранились в его памяти. По просьбе Кожи Сайбек рассказывает, как в годы коллективизации Кадыр дал ему своего резвого иноходца. По неосторожности Сайбек погубил коня и был готов к тому, что Кадыр непременно подаст на него в суд. Как же он был удивлен, когда услышал от хозяина скакуна такие слова: «Что делать? Вы же не со злым умыслом...» Вспоминая Кадыра, Сайбек с возмущением говорит и о Султане, дружбой с которым на протяжении всей повести регулярно попрекают Кожу. «Утром подхожу к сельмагу, стоит один – сын коневода Сугура. Я попросил разменять мне рубль. У продавщицы сдачи не было. Так ты знаешь, что он мне всучил?» – говорит старый сторож своему юному собеседнику, после чего протягивает ему медную пуговицу.

Должно быть, в тот самый момент, когда Сайбек называет Кожу неплохим парнем, мальчик понимает ту меру ответственности, которая лежит на нем, старшем мужчине в семье погибшего фронтовика. Своими поступками он доводит до слез родную мать, одноклассники винят его в краже, которую он не совершал, учителя порой излишне строги, а причиной всему – его поведение. Обещаниями исправиться мальчик, как говорят в народе, кормил своих товарищей и педагогов не раз. Но только после педсовета и последовавшего затем общего собрания класса, решившего все же не исключать его из школы, Кожа в самом деле берется за собственное перевоспитание. Слова Сайбека, засевшие в памяти, образ погибшего отца, материнская любовь и поддержка коллектива – все это помогает мальчику начать новую жизнь.

И даже классная руководительница Майканова, которая, как прежде казалось Коже, всегда желала ему зла, с теплотой в голосе замечает: «Мы с вами еще будем гордиться когда-нибудь этим пареньком Кадыровым...» В этой взаимоответственности школьного коллектива за судьбу учеников – тоже яркая примета эпохи, изображая которую Сокпакбаев развивает традиции советской художественно-педагогической литературы, заложенные великим педагогом и замечательным писателем Антоном Макаренко. К слову, образ самого Макаренко тоже присутствует в книге. Раздумывая над своим поведением, Кожа ловит себя на мысли, что «такой большой писатель должен презирать мальчишек, которые кладут лягушек в сумки учительницам». И мысль эта не забывается...

Финальная сцена повести пронизана тонким лиризмом. Кожа, проведя над самим собой товарищеский суд и решив больше никогда «не заставлять мою несчастную маму переживать все хулиганские выходки», выходит на улицу и встречается с Султаном. Узнав о том, что его некогда закадычный друг испугался честной работы, из-за чего рассорился с отцом, и принял решение не показываться дома, перебиваясь тем, что удастся выпросить у соседей, Кожа раз и навсегда пересматривает свое отношение к нему. «Долго я еще слышал удаляющийся стук – шаги Султана Сугурова, моего друга, казавшегося прежде таким сильным, независимым и гордым и ставшего в один прекрасный день жалким попрошайкой и трусом», – рассказывает мальчик своим читателям.

Вечерний ветер обдувает Кожу, и он, ощущая прилив беспричинного веселья, оглядывается вокруг. Поистине поэтический пейзаж, полный свежих метафор, создает писатель в последних абзацах повести: «Чистое шелковое небо было увешано звездами, как платье невесты – украшениями. Месяц, словно заразившись моим чудесным настроением, светил вовсю: можно было решать задачи и найти на карте самую маленькую деревню при этом свете. На невидимой в темноте речке по­явился сверкающий серебряный мост – это тоже сделал месяц! И мне показалось вдруг, что по этому мосту проходит волшебная дорога в новый, незнакомый мир. И серебряные огоньки чудесного моста манили и звали: шагай смелее!» Именно за этот незнакомый мир сложил голову в бою отважный Кадыр, и теперь его сыну, 12-летнему Коже, предстоит сделать так, чтобы волшебное видение стало явью. Так читатель расстается с полюбившимся героем, перед которым вновь встает образ эпохи, открывающей ему «сверкающий серебряный мост» в будущее. Будущее, за которое в ответе каждый.

Да, Бердибек Сокпакбаев писал для детей. Но кто из нас не был ребенком? У кого не сохранились в сердце и памяти воспоминания о детстве? Один известный журналист как-то сравнил человека с лампой: через абажур возраста всегда просачивается свет негасимой лампочки детского озорства и пытливости. И в те минуты, когда огонек этот разгорается особенно ярко, к нам вновь и вновь возвращаются наши добрые и испытанные друзья – книги Бердибека Сокпакбаева. Книги взрослого детского писателя...

#юбилей #классика #литература #Бердибек Сокпакбаев

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