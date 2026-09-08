95-летие Узбекали Джанибекова отметили в Туркестане

Фото: МКИ РК

В Туркестане состоялся ряд культурных мероприятий, посвященных 95-летию государственного и общественного деятеля, этнографа и одного из видных представителей отечественной культуры Узбекали Джанибекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным министерства, участникам юбилейных мероприятий был направлен поздравительный адрес министра культуры и информации РК Армана Кырыкбаева. В нем отмечен вклад Узбекали Джанибекова в возрождение культурного наследия и исторической памяти народа, сохранение национального самосознания, родного языка и традиций. Особо подчеркнута его роль в восстановлении мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, возрождении праздника Наурыз, развитии музеев, театров и фольклорно-этнографических коллективов.

В рамках юбилейной программы в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» открылась выставка. В экспозицию вошли архивные документы, фотографии и историко-культурные материалы 1970-1990-х годов. Особое место в экспозиции отведено деятельности Узбекали Джанибекова, связанной с музеефикацией мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, а также его работе по сохранению и популяризации национального культурного наследия.

Продолжением программы стало обсуждение наследия Узбекали Джанибекова. Участники рассмотрели его государственную и общественную деятельность, вклад в развитие национальной культуры, музейного дела и сохранение историко-культурного наследия. С докладами выступили аким Туркестана Азимбек Пазылбекулы, сын деятеля Бауыржан Джанибеков, доктор филологических наук, профессор Кулбек Ергобек и доктор исторических наук, профессор Хазретали Турсун.

Юбилейная программа завершится театрализованным представлением «Арқалықтың ақ таңы» на сцене Туркестанского музыкально-драматического театра.