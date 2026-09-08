95-летие Узбекали Джанибекова отметили в Туркестане

Культура
Дана Аменова
корреспондент

В рамках праздничной программы в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» открылась выставка

Фото: МКИ РК

В Туркестане состоялся ряд культурных мероприятий, посвященных 95-летию государственного и общественного деятеля, этнографа и одного из видных представителей отечественной культуры Узбекали Джанибекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным министерства, участникам юбилейных мероприятий был направлен поздравительный адрес министра культуры и информации РК Армана Кырыкбаева. В нем отмечен вклад Узбекали Джанибекова в возрождение культурного наследия и исторической памяти народа, сохранение национального самосознания, родного языка и традиций. Особо подчеркнута его роль в восстановлении мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, возрождении праздника Наурыз, развитии музеев, театров и фольклорно-этнографических коллективов.

В рамках юбилейной программы в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» открылась выставка. В экспозицию вошли архивные документы, фотографии и историко-культурные материалы 1970-1990-х годов. Особое место в экспозиции отведено деятельности Узбекали Джанибекова, связанной с музеефикацией мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, а также его работе по сохранению и популяризации национального культурного наследия.

Продолжением программы стало обсуждение наследия Узбекали Джанибекова. Участники рассмотрели его государственную и общественную деятельность, вклад в развитие национальной культуры, музейного дела и сохранение историко-культурного наследия. С докладами выступили аким Туркестана Азимбек Пазылбекулы, сын деятеля Бауыржан Джанибеков, доктор филологических наук, профессор Кулбек Ергобек и доктор исторических наук, профессор Хазретали Турсун.

Юбилейная программа завершится театрализованным представлением «Арқалықтың ақ таңы» на сцене Туркестанского музыкально-драматического театра.

#мероприятия #юбилей #Узбекали Джанибеков

Популярное

Все
Подсолнечник бьет рекорды
Открытая и эффективная работа
Восемь из десяти – довольны
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Поддержка на каждом этапе
За каждым названием – история
Международные коридоры и транзитный потенциал
Конституция определяет вектор развития страны
От завершения банковской реформы к новому этапу развития
Курс на перезагрузку: смена архитектуры отечественного футбола
Вода как ресурс роста
Царская рыба «с пеленок»
Оценка за директорство
Подвела жажда наживы
В рамках Проектного офиса поддержан единый подход к налогообложению операций с облигациями квазигоссектора
В Мангистау полностью отремонтировали свыше 500 км электросетей
Яркие краски Flamingo Fest
Казахстан договорился о взаимном признании водительских прав с Китаем
В Астане пройдет этап Кубка мира по плаванию
Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконструкцию
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
AI-Sana создает экосистему будущего
Батат витаминами богат
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Чистая работа на шоссе Ондирис
Для комфорта, красоты и безопасности
Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»
Школа начинается с заботы
Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Генассамблеи ООН
Уродился хлеб на славу
От «Аталанты» до «Риги»
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт

Читайте также

В Бельгии поддержали марафон чтения книг «Читающая нация»
Более 100 тысяч участников присоединились к марафону за пер…
Ансамбль «Гүлдер» завоевал Гран-при на Всемирных играх коче…
От оперы до кюев: «Қазақконцерт» открыл 66-й сезон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]