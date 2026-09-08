В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканского марафона «Читающая нация»

Литература,Проекты
Дана Аменова
корреспондент

Главная цель проекта – помочь участникам сформировать полезную привычку регулярно читать и сделать литературу частью повседневной жизни

Изображение сгенерировано ИИ

До старта масштабного общенационального марафона остается 7 дней. На сайте проекта зарегистрировались уже более 175 тысяч участников. Специально к началу марафона в сервисе Яндекс Книги создана отдельная цифровая полка со всеми необходимыми произведениями, сообщает Kazpravda.kz 

До окончания регистрации на шестимесячный марафон «Читающая нация» остается ровно неделя. По состоянию на сегодняшний день к инициативе присоединились более 175 тысяч казахстанцев. Главная цель проекта — помочь участникам сформировать полезную привычку регулярно читать и сделать литературу частью повседневной жизни.

Участникам марафона предстоит пройти насыщенный читательский маршрут: прочитать 15 книг за 6 месяцев (в среднем по одной книге каждые 10–12 дней). Чтобы подготовка и сам процесс чтения были максимально комфортными, организаторы и партнеры проекта предусмотрели современные цифровые решения.

Главной новостью для участников стало появление специальной книжной полки «Читающая нация» в сервисе Яндекс Книги. Теперь часть произведений, входящие в список книг марафона, собраны в одном месте, что избавляет читателей от необходимости искать нужную литературу самостоятельно.

В рамках партнерства участники марафона получат 30 дней бесплатного доступа к Яндекс Книгам, а на весь период проведения проекта сервис откроет бесплатный доступ к ключевым произведениям марафонской программы в цифровом и аудиоформате.

На сегодня каталог Яндекс Книг насчитывает более 250 тысяч электронных и аудиокниг, а также активно развивающуюся коллекцию на казахском языке, которая включает более 2 500 изданий. Благодаря функциям синхронизации текста и аудио, виртуальному рассказчику и интеграции с умными колонками с ИИ- ассистентом Алисой, участники смогут читать и слушать книги в любое удобное время: по дороге на учебу или работу, во время прогулок или дома.

«Мы видим большой интерес к марафону: уже более 175 тысяч человек зарегистрировались на сайте проекта, и регистрация продолжается. Сейчас участники готовятся к старту — выбирают книги и продумывают свой читательский ритм. Появление специальной полки в Яндекс Книгах значительно упростит этот процесс, сделав всю необходимую литературу буквально в пару кликов доступной для каждого участника», — отметил исполнительный директор общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Аян Сакошев.

Своим мнением также поделился руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов. 

«Для нас важно, чтобы качественная литература была доступна людям независимо от того, где они живут и какой формат предпочитают. Специальная полка «Читающая нация» в Яндекс Книгах создана для того, чтобы участники могли легко находить нужные произведения и сделать чтение регулярной и приятной частью своей жизни», — подчеркнул он. 

Напомним, регистрация на марафон продлится еще 7 дней, а официальный старт чтению будет дан 15 сентября 2026 года. Успейте зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

 

#марафон #МКИ #«Читающая нация» #полка

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