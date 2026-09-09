Спектакль по знаменитой пьесе Ауэзова покажут на открытии театрального сезона в Астане

Культура,Театр
Дана Аменова
корреспондент

9 сентября Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева откроет свой 36-й театральный сезон постановкой трагедии по пьесе Мухтара Әуезова «Қарагөз», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Трагедия «Қарагөз»  одно из выдающихся произведений золотого фонда казахской драматургии. В центре произведения – судьбы Қарагөз и Сырыма, а за их личной драмой раскрывается гораздо более широкий конфликт: любовь сталкивается с традицией, выбор отдельного человека – с общественным представлением о допустимом.

Режиссер-постановщик  заслуженный деятель Казахстана Гульсина Миргалиева. Художник-постановщик – Канат Максутов. Композитор  Олжас Далелхан. Хореограф  Салтанат Сунгат. Художник по костюмам – Мадина Космаганбетова.

Роль Карагоз исполняет актриса, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» РК Акмарал Танабаева. Роль Сырыма исполняет Ануар Бектас, Нарша - Базил Султангазы.

В спектакле также задействованы обладатели ордена «Құрмет» Майра Омар и Ержан Нурымбет, заслуженные деятели Казахстана Куандык Кыстыкбай, актриса Айнур Жетписбаева и другие артисты театра.

В новом сезоне театр представит зрителям не только произведения национальной и мировой классики, но и современную драматургию, а также спектакли различных жанров. В сентябрьском репертуаре театра - драма «Қан мен тер» А.Нурпеисова, спектакль «Абай» М.Ауезова, элегия «Шәмші» С.Тургынбекулы, драма «Жүрек сыры. Махаббатым сен...» Ж.Аликена, драма «Шолпанның күнәсі» М.Жумабаева, синема-эпос «Romeo&Juliet» У.Шекспира, а также сказки для детей «Ертегі түннің әуені», «Құмқала» и «Бала Мерген», хореодрама «Анна Каренина. Роман парақтары» Л.Толстого, комедия «Патша көңілім, не дейсің?!.» К.Жиенбая, драма «Шеңбер» Б.Брехта, мелодрама «Қыз жиырмаға толғанда» С.Балгабаева, комедия «Қазақы комедия немесе Бонапарттың үйленуі» Д.Исабекова, спектакль-концерт «Кешкі 7», музыкальная комедия «Үйлену» Е.Жуасбека, «Бопай ханым»  Р. Мукановой, драма «Войцек» Г.Бюхнера, лирическая комедия «Қызыл алма» Э.Хушвактова, а также лирическая драма «Қызыл орамалды шынарым» Ч.Айтматова.

Кроме того, коллектив театра планирует принять участие в ряде республиканских и международных театральных фестивалей, а также организовать гастрольные поездки в регионы Казахстана.

В сентябре драма «Шолпанның күнәсі» («Прегрешение Шолпан») по произведению Магжана Жумабаева, поставленная заслуженным деятелем Казахстана, режиссером Гульсиной Миргалиевой, примет участие в республиканском театральном фестивале «Ертіс-Баян», который состоится в Павлодаре.

Спектакль «Жұт» Олжаса Жанайдарова в постановке режиссера Айрата Абушахманова отправится на гастроли в Аркалык, а также в Жангельдин и Амангельды. Гастрольная поездка позволит приблизить театральное искусство к зрителям регионов и укрепить творческие связи.

В октябре хореодрама «Анна Каренина. Роман парақтары» Л.Толстого в постановке режиссера Рачи Махатаева примет участие в международном театральном фестивале «ТеатрALL».

Спектакль «Парасат майданы» по произведению Т.Абдикова в постановке Гульсины Миргалиевой приглашен к участию в республиканском фестивале «Сын – шын болсын» имени Аширбека Сыгая, который состоится в октябре в городе Караганде.

В ноябре театр отметит свое 35-летие. В рамках юбилейных мероприятий состоится ряд проектов и событий, посвященных творческому пути театра.

Новый, 36-й театральный сезон театра имени Калибека Куанышбаева будет направлен на дальнейшее развитие театрального искусства, объединяя национальную классику и современную драматургию. Зрителям будут представлены новые постановки и творческие проекты самых разных жанров, которые призваны открыть новые грани сценического искусства и обозначить очередной этап творческого развития театра.

#Астана #театр #спектакль #Мухтар Ауэзов #сезон

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