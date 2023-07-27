100 новых автобусов запустят в Алматы до начала учебного года

Транспорт
92
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Всего в Алматы функционируют более 2 тысяч автобусов, 163 маршрута, 24 перевозчика

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы до начала учебного года на маршруты выйдут 100 новых автобусов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Городской автопарк пополнили 30 автобусов, остальные 70 прибудут в ближайшее время.

За счет новых автобусов подвижной состав будет обновлен на маршрутах №37, 38, 38а и 201. Также будут усилены маршруты 24, 125, 131.

Ранее аким мегаполиса Ерболат Досаев на встречах с населением сообщал, что в 2023 году в Алматы дополнительно закупят 600 новых автобусов. На покупку оставшихся 500 автобусов заключен договор.

Всего в Алматы функционируют более 2 тысяч автобусов, 163 маршрута, 24 перевозчика.

Напомним, в Астане до конца года запустят 6 новых автобусных маршрутов.

#Алматы #автобус #общественный транспорт #автопарк

Популярное

Все
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Глава администрации города Байконыра, существующего в условиях аренды РФ, заверил горожан, что зимой в их домах будет тепло
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Девять жилых комплексов, самовольно строящихся в центре Атырау, выявлены областным управлением Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК)
Министерство экологии и природных ресурсов инициировало мероприятия по очистке дна Шардаринского водохранилища
В Восточном Казахстане за сезон сенокосов планируют заготовить для животноводческих хозяйств свыше 1,3 млн тонн различных кормов
Подготовка к строительству многопрофильного медицинского комплекса с перинатальным центром стартовала в Сарыагаше
Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества
Когда модернизация становится раздором
Историческую медаль завоевал Казахстан на чемпионате мира по фехтованию
Погибший при пожаре на заправке Экибастуза оказался сыном владельца АЗС
Максимально приближенное к боевым условиям антитеррористическое учение проходит в Астане
Лесов мало – управляй умело!
Напрямик через «Солтүстік»
В том месте и в то время
Регистрироваться в садоводческих товариществах запретят казахстанцам
Более 16,3 млрд тенге выделили на модернизацию сетей Семея
Свыше 8 млрд тенге направят на ремонт системы теплоснабжения Риддера
Саксаул против песков
Не пропеть лето красное
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Читайте также

Страхователи смогут сами рассчитать амортизационный износ а…
Вдвое вырастет стоимость парковки в аэропорту Астаны
Как можно сэкономить на детских авиаперелетах по Казахстану…
6 новых автобусных маршрутов запустят в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]