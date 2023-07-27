100 новых автобусов запустят в Алматы до начала учебного года

Всего в Алматы функционируют более 2 тысяч автобусов, 163 маршрута, 24 перевозчика

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В Алматы до начала учебного года на маршруты выйдут 100 новых автобусов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Городской автопарк пополнили 30 автобусов, остальные 70 прибудут в ближайшее время.

За счет новых автобусов подвижной состав будет обновлен на маршрутах №37, 38, 38а и 201. Также будут усилены маршруты 24, 125, 131.

Ранее аким мегаполиса Ерболат Досаев на встречах с населением сообщал, что в 2023 году в Алматы дополнительно закупят 600 новых автобусов. На покупку оставшихся 500 автобусов заключен договор.

Всего в Алматы функционируют более 2 тысяч автобусов, 163 маршрута, 24 перевозчика.

Напомним, в Астане до конца года запустят 6 новых автобусных маршрутов.