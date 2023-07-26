6 новых автобусных маршрутов запустят в Астане

400 новых автобусов появятся на дорогах столицы до конца года, что позволит запустить новые маршруты и разгрузить трафик действующих, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

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В этом году АО «Автобусный парк №1» планирует купить 320 автобусов Youtong, а частные перевозчики – 80 автобусов. В 2024 году планируется приобретение еще 100 автобусов.

Как рассказал во время онлайн-брифинга председатель правления автобусного парка №1 Медет Шакаев, 20 новых 18-метровых электробусов выпущены на маршрут №10. А работавшие ранее на нем 18-метровые автобусы теперь курсируют по маршрутам 7, 44, 61, 24, 9, 29, где есть проблемы с вывозом населения в утренние часы.

Более 200 автобусов пойдут на увеличение количества графиков на всех действующих маршрутах. Это маршруты 4, 5, 8, 32, 54, 71, 73 (жилые массивы Коктал 1 и 2), 24, 30 (жилой массив Ондирис), 35, 36, 45 (микрорайон Уркер), 7, 9, 17, 29, 44, 61 (микрорайон Жагалау, поселок Интернациональный), 1, 6 (жилой массив Кирпичный).

Интервал движения автобусов сократится с 10-20 минут до 8-10, заверил Шакаев.

Есть планы по запуску 6 новых маршрутов, по которым будут курсировать 95 автобусов для обслуживания новых строящихся районов, проблемных участков, где отсутствует или не хватает общественного транспорта. Схемы движения сейчас рассматриваются в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны и компании ТОО «CTS».

«Не останутся без внимания и пригородные маршруты, ведь большая часть жителей пригорода работает и учится в столице», – сказал спикер, добавив, что будут добавлены почти 40 автобусов пригородного исполнения.

Ранее глава автобусного парка №1 Астаны заявил, что в столице почти половина пассажиров автобусов не платит за проезд.