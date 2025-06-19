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Казахстан запускает масштабную программу по развитию нефтегазохимической отрасли, инвестировав около $15 млрд в реализацию шести крупных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК

Стратегическая инициатива, представленная на форуме Power Central Asia + China, создаст более 19 000 новых рабочих мест и ознаменует переход страны от экспорта сырья к производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как заявил директор Департамента нефтегазохимии Министерства энергетики РК Темирлан Уркумбаев, новая Дорожная карта развития отрасли до 2030 года станет ключевым элементом стратегии декарбонизации и промышленного роста страны.

«Эпоха, когда Казахстан был известен в основном как поставщик сырья, подходит к концу. Мы строим новую, высокотехнологичную и более устойчивую экономику. Нефтегазохимия — это наш путь к более глубокой переработке собственных ресурсов. Это не просто заводы, это тысячи качественных рабочих мест для наших граждан, развитие науки и технологий, а также укрепление позиций Казахстана на мировом рынке», - подчеркнул Темирлан Уркумбаев.

Основой программы станут шесть крупных инвестиционных проектов. Работа по некоторым из них уже идет полным ходом:

- Завод по производству полипропилена (KPI): Уже введен в эксплуатацию и производит 500 тыс. тонн продукции в год.

- Завод по производству полиэтилена: Проект мощностью 1,25 млн тонн в год активно строится (завершено 49% подготовительных работ), запуск запланирован на 2029 год.

Кроме того, прорабатываются проекты по производству бутадиена, карбамида и другой продукции, востребованной в сельском хозяйстве, автомобильной и легкой промышленности.

Ядром нового кластера станет Специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» на территории более 3600 гектаров. СЭЗ предлагает инвесторам готовую инфраструктуру и налоговые преференции, уже объединив 18 компаний-участников.

Стратегия развития нефтегазохимии является ключевым приоритетом Правительства РК, направленным на диверсификацию экономики и создание устойчивого индустриального будущего.