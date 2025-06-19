15 млрд долларов инвестирует Казахстан в нефтегазохимию

Нефть и Газ,Инвестиции
117

Новая индустрия создаст 19 000 рабочих мест

Фото: Минэнерго

Казахстан запускает масштабную программу по развитию нефтегазохимической отрасли, инвестировав около $15 млрд в реализацию шести крупных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК

Стратегическая инициатива, представленная на форуме Power Central Asia + China, создаст более 19 000 новых рабочих мест и ознаменует переход страны от экспорта сырья к производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как заявил директор Департамента нефтегазохимии Министерства энергетики РК Темирлан Уркумбаев, новая Дорожная карта развития отрасли до 2030 года станет ключевым элементом стратегии декарбонизации и промышленного роста страны.

«Эпоха, когда Казахстан был известен в основном как поставщик сырья, подходит к концу. Мы строим новую, высокотехнологичную и более устойчивую экономику. Нефтегазохимия — это наш путь к более глубокой переработке собственных ресурсов. Это не просто заводы, это тысячи качественных рабочих мест для наших граждан, развитие науки и технологий, а также укрепление позиций Казахстана на мировом рынке», - подчеркнул Темирлан Уркумбаев.

Основой программы станут шесть крупных инвестиционных проектов. Работа по некоторым из них уже идет полным ходом:

- Завод по производству полипропилена (KPI): Уже введен в эксплуатацию и производит 500 тыс. тонн продукции в год.

- Завод по производству полиэтилена: Проект мощностью 1,25 млн тонн в год активно строится (завершено 49% подготовительных работ), запуск запланирован на 2029 год.

Кроме того, прорабатываются проекты по производству бутадиена, карбамида и другой продукции, востребованной в сельском хозяйстве, автомобильной и легкой промышленности.

Ядром нового кластера станет Специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» на территории более 3600 гектаров. СЭЗ предлагает инвесторам готовую инфраструктуру и налоговые преференции, уже объединив 18 компаний-участников.

Стратегия развития нефтегазохимии является ключевым приоритетом Правительства РК, направленным на диверсификацию экономики и создание устойчивого индустриального будущего.

#инвестиции #проекты #нефтегазохимия

Популярное

Все
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Прикоснуться к космосу… на земле
ЦА и Китай выводят сотрудничество на новый уровень
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Опора единства и преемственности
Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
Консолидация и институциональное лидерство
Тот самый вкус детства
Состоялся форум «Рабочие профессии: вызовы и пути развития»
Рынок попал под ковш экскаватора
Село – опора устойчивого развития и продовольственной безопасности
Взаимодействие без условий
Концепт "Смарт-нации" станет основой "казахского ренессанса" – Спикер Сената о "Модели Токаева"
Учителя повышают квалификацию за рубежом
Начат экспорт пшеницы во Вьетнам
Точкой роста национального возрождения станет креативная индустрия – Маулен Ашимбаев о "Модели Токаева"
В поисках приюта для пожилых людей
Трансформатор не вынесет двоих…
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Президент Казахстана выразил соболезнование Премьеру Индии
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов высотой более 28 метров
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Евразийский фонд стабилизации и развития отказывается от доллара и евро
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Павлодарский нефтехимический завод остановился на ремонт
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового зав…
Скляр провел встречу с руководством Экспортно-импортного ба…
Совещание по крупным инвестпроектам в сфере транспорта пров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]