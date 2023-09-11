1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Постановлением правительства РК утверждены комплексные планы социально-экономического развития городов Жанатас, Каратау и Риддер на 2023-2027 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Таким образом, четкие цели по улучшению социально-экономического положения имеют уже 10 моногородов. Ранее кабмином были приняты комплексные планы по городам Алтай, Аркалык, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Серебрянск и Степногорск.

В рамках 10 комплексных планов предусмотрена реализация 608 пунктов: строительство и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной инфраструктуры, МСБ, АПК, закуп современного оборудования. Запланированы на эти цели 1,7 трлн тенге.

Например, в Жанатасе на реализацию 75 мероприятий за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также других источников запланировано больше 3 млрд тенге. В Каратау порядка 50 млрд тенге – это внебюджетные деньги.

В Аркалыке после геологического изучения месторождений кластера Маятас планируют строительство горно-обогатительного комбината. Проект стоимостью 315 млрд тенге позволит создать 1,2 тысячи рабочих мест. Комплексный план социально-экономического развития Аркалыка дополнен мероприятиями по развитию Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области.

В Балхаше в результате реализации комплексного плана ожидают увеличение индекса физического объема промышленного производства на 8,5%, доли обрабатывающей промышленности – не менее 90% и 57 млрд тенге инвестиций в основной капитал. На порядок вырастут количество субъектов МСБ, объемы их продукции и рабочие места. А после реконструкции аэропорта прогнозируют увеличение туристического потока и роста деловой активности в 4 раза. Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ ожидается с 78,5 тысячи до 50,2 тысячи тонн до 2027 года.

В Степногорске Акмолинской области нацелены на рост выпуска продукции с 71 млрд до 90 млрд тенге, а объема ВВП в сельском хозяйстве – на 10%. Создадут 3,5 тысячи новых рабочих мест. Медработников будут готовить в новом медицинском колледже. Проведут капитальный ремонт и техническое оснащение центральной городской больницы. Планируется также снизить износ сетей тепло-, электроснабжения и водоотведения. Комфортные условия для детей создадут за счет благоустройства 15 дворовых территорий.

Напомним, пересмотреть государственную политику в отношении моногородов, поддержать дальнейшее их развитие и, самое главное, граждан, которые там проживают, поручил глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый из 27 моногородов имеет различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. Некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. Но в целом дисбалансы в развитии очевидны.

В этой связи министерством национальной экономики в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая дорожная карта.

В дорожной карте предусмотрены вопросы разработки Единого перечня мер господдержки моногородов, комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития и другие.

Справочно: в Казахстане 89 городов, 27 из них – моногорода с населением 1,4 млн человек. Они производят около 40% промышленной продукции.

С целью диверсификации экономики в 5 моногородах реализуются 14 «якорных» проектов на сумму 214,3 млрд тенге, с созданием 2 806 рабочих мест.

 

#экономика #Правительство #моногорода

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