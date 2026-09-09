В Казахстане намолотили 13,5 млн тонн зерна

В Казахстане продолжается уборочная кампания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба Правительства

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 9 сентября уборочная кампания в стране продолжается. Аграриями убрано 9,6 млн гектаров зерновых культур, или 61,6% площадей. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 14,1 ц/га.

Темпы уборочных работ в текущем году значительно опережают показатели аналогичного периода 2025 года. Одновременно сохраняются стабильные качественные характеристики поступающего урожая.

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 2,83 млн тонн зерна. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем приемки составлял 552,7 тыс. тонн. Таким образом, объем поступившего зерна увеличился более чем в пять раз.

Особое внимание уделяется качеству урожая. По результатам лабораторных исследований 93% поступившей мягкой пшеницы относится к продовольственным классам.

В структуре продовольственной пшеницы 75% приходится на пшеницу третьего класса, 18% – на пшеницу четвертого класса. Доля пшеницы пятого класса и неклассного зерна составляет 7%.

Содержание клейковины более 28% зафиксировано в 51% исследованной мягкой пшеницы. Еще 23,6% имеют показатель на уровне 25-27%, а 25,4% – 23-24%.

Данные цифры свидетельствуют о высоком продовольственном потенциале нового урожая и создают необходимые условия для обеспечения внутреннего рынка качественным зерном, а также дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.