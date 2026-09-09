Олжас Бектенов встретился с главой крупного банка ОАЭ

Правительство

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров Abu Dhabi Commercial Bank Kazakhstan (ADCB) Фарухом Аль Марзуки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба Правительства

Abu Dhabi Commercial Bank является одним из крупнейших банков ОАЭ и имеет международные кредитные рейтинги инвестиционного уровня.

Обсуждены вопросы дальнейшего расширения участия ADCB Group в реализации важных для страны проектов. Среди приоритетных направлений сотрудничества обозначены развитие реального сектора экономики, модернизация цифровой инфраструктуры.

В ходе встречи отмечена важность проводимых в Казахстане масштабных экономических и институциональных реформ, которые также способствуют повышению инвестиционной привлекательности. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева запущен новый инвестиционный цикл и внедрен проактивный подход к привлечению инвесторов.

Премьер-министр отметил вклад Объединенных Арабских Эмиратов в развитие казахстанской экономики. За последние 20 лет объем эмиратских инвестиций в Казахстан превысил $7 млрд, из которых около $3 млрд поступили за последние 2,5 года. Участие ADCB Group в работе по привлечению инвесторов из ОАЭ и других стран Ближнего Востока позволит расширить и диверсифицировать источники внешнего финансирования проектов в Казахстане.

В свою очередь, Фарух Аль Марзуки подчеркнул плодотворность сотрудничества с Казахстаном в области финансирования проектов энергетической, железнодорожной инфраструктуры, реализации договоренностей в сферах нефтехимии, транспорта и логистики. За последние 15 лет ADCB Kazakhstan оказало финансовую поддержку более чем 100 бизнес-инициативам, из которых 90% составляют проекты МСБ. Глава ADCB Kazakhstan Фарух Аль Марзуки сообщил о намерении в ближайшие полтора года увеличить объем финансирования казахстанских проектов в 3 раза, с текущих 2,5 трлн теңге. 

По итогам участники встречи подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

#банк #Правительство #Бектенов #ОАЭ

Популярное

Все
Поставить точный диагноз
Зерновые «гавани» вдали от морей
Холодильники с юга
Ваше плодородие, госпожа наука!
Чтобы лечить детей
Подъемные для медиков
Когда кругом адское пекло
Убрано более половины площадей
Жатва в разгаре
Исправлять недоделки не торопятся
Точка притяжения
Возвращенные государству активы работают на благо общества
ИИ подскажет, где поливать и удобрять
Снижать риски и экономить ресурсы
Философия в движении
От прессования до бутилирования
Созидательная сила Конституции
Метан выходит из тени
Зона нестабильности
Сеть должна быть безопасной
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
AI-Sana создает экосистему будущего
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
В Минэкологии придет новый министр
Бабье лето близко: постепенное потепление ожидается в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Недра становятся доступнее
19 осужденных и 28 задержанных: КНБ отчитался о борьбе с терроризмом
Робот-учитель в столичной школе
Здоровое сердце – здоровый ребенок
Вышли во второй раунд
Уверенный старт
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

В Казахстане число ТЭЦ в «красной зоне» сократилось в 4 раза
Олжас Бектенов и Генсек Всемирной таможенной организации об…
Олжас Бектенов: Для тех, кто хочет работать, работа в стран…
До 2035 года экономике Казахстана потребуется 2,9 млн специ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]