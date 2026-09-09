Олжас Бектенов и Генсек Всемирной таможенной организации обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Состоялся обмен мнениями о перспективах углубления взаимодействия в сфере таможенного администрирования, цифровизации и развития транспортно-логистических коридоров

Фото: Пресс-служба Правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Иэн Сондерс обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Президента РК Касым-Жомарта Токаева с главой ВТамО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Состоялся обмен мнениями о перспективах углубления взаимодействия в сфере таможенного администрирования, цифровизации и развития транспортно-логистических коридоров.

Олжас Бектенов отметил, что обеспечение устойчивости трансконтинентальной торговли является одним из ключевых факторов развития экономики страны. Приоритеты Стратегического плана ВТамО на 2025–2028 годы «Таможня, управляемая данными, для взаимосвязанного мира» отвечают задачам проводимых в Казахстане реформ. В этой связи сочетание транзитных возможностей РК и деятельности ВТамО позволит сформировать в регионе современную модель таможенного взаимодействия – без излишних барьеров и с надежным контролем.

Генеральный секретарь ВТамО подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и повышения уровня таможенной практики. Иэн Сондерс отметил активное участие Казахстана во внедрении лучших стандартов в таможенной сфере, а также роль РК в качестве связующего звена в процессе развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). За семь месяцев текущего года по ТМТМ проследовало порядка 350 тыс. тонн товаров, интенсивность грузопотока составила около 24 тыс. транспортных средств. Общий объем транзитных товаров за этот период достиг 14,6 млн тонн.

В рамках объявленного Президентом Казахстана Года цифровизации и искусственного интеллекта в таможенное администрирование внедряются современные решения. Единая система KEDEN объединяет процессы декларирования, транзита, контроля и взаимодействия со смежными государственными органами. Платформа Smart Cargo интегрирует транспортные и государственные сервисы, электронные разрешения и инструменты отслеживания грузов. Интеграция информационных систем исключает дублирование данных, предоставляемых бизнесом, и обеспечивает их сквозное использование государственными органами на всех этапах цепочки поставок.

В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в таможенной сфере.