В Казахстане число ТЭЦ в «красной зоне» сократилось в 4 раза

Правительство

В рамках исполнения поручений Главы государства, Правительство продолжает модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа направлена на снижение износа, повышение надежности объектов, ввод новых мощностей и цифровизацию управления ЖКХ.

Число ТЭЦ в «красной зоне» сократилось с 19 до 5

За 2024–2025 годы на электростанциях отремонтированы 20 энергоблоков, 118 котлов и 84 турбины. Средний износ электростанций снизился с 56% до 53%, а количество технологических нарушений в отопительный период — на 32%.

В 2026 году планируется ввести 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой генерации

Уже запущена ПГУ в Кызылорде мощностью 240 МВт, завершена модернизация Текелийского энергокомплекса. В числе крупных проектов — ПГУ «Туркестан» мощностью 1 ГВт. В 2027 году ввод новых мощностей позволит покрыть внутренний спрос на электроэнергию.

Модернизация ЖКХ охватывает более 700 проектов

В рамках Национального проекта проанализировано состояние 451 субъекта естественных монополий в 20 регионах. По линии Казахстанской жилищной компании уже профинансировано 103 проекта примерно на 145 млрд теңге. Средства направляются на реконструкцию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, водоочистных комплексов и автоматизацию производственных процессов.

Износ сетей водоснабжения и водоотведения снижается

По водоснабжению показатель уменьшился с 40% в 2023 году до 38% в 2025 году, по водоотведению — с 56% до 54%. К 2029 году износ планируется снизить до 33% и 41% соответственно.

Smart Turmys объединит данные коммунальной отрасли

Национальная платформа объединит данные об объектах недвижимости, абонентах, начислениях, платежах и потреблении ресурсов. В 2026–2027 годах планируется установить около 4,76 млн интеллектуальных приборов учета. Автоматизация должна повысить точность начислений, разграничить технические и коммерческие потери и сократить затраты на обслуживание 9,3 млн точек учета, которые сегодня обслуживаются вручную.

К 2035 году уровень газификации планируется довести до 80%

На начало 2026 года природным газом обеспечены 13,1 млн человек, или 64,2% населения. Параллельно расширяется газотранспортная и газоперерабатывающая инфраструктура, включая вторую нитку газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

Модернизация энергетики и ЖКХ включает повышение надежности действующих объектов, ввод новой генерации, обновление коммунальных сетей, развитие газоснабжения и цифровизацию учета. Эти меры направлены на снижение износа инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг.

О ключевых результатах реализации поручений Президента в сфере энергетики и ЖКХ — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

#Правительство #модернизация #ТЭЦ

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