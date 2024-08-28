170 человек стали жертвами наводнений в Нигерии

Более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома

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Больше всего от наводнений пострадала Северная Нигерия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как минимум 170 человек погибли в Нигерии с начала наводнений. Об этом 27 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова представителя агентства по чрезвычайным ситуациям страны Манзо Эзекиля.

«По меньшей мере 170 человек погибли и более 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения, которое затянулось на несколько недель», — говорится в заявлении.

Эзекиль также отметил, что больше всего от наводнений пострадала Северная Нигерия, но и другие части страны «остаются в опасности» в связи с проливными дождями, а следовательно, повышением уровня воды в двух крупнейших реках — Нигере и Бенуэ.

По его словам, в ближайшие дни в центральных частях страны пройдут «похожие наводнения». Более того, позже бедствие может затронуть и южные части Нигерии.

На данный момент известно, что стихия затронула штаты Кадуна, Кано, Джигава, Насарава, Тараба, Баучи, Замфара, Йобе, Сокото и Кебби.

Телеканал также подчеркнул, что в результате наводнений около 2 тысяч человек пострадали и более 100 тысяч га сельскохозяйственных угодий были уничтожены. Это, в свою очередь, грозит обострением продовольственного кризиса в стране.