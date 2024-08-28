170 человек стали жертвами наводнений в Нигерии

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
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Более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Больше всего от наводнений пострадала Северная Нигерия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как минимум 170 человек погибли в Нигерии с начала наводнений. Об этом 27 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова представителя агентства по чрезвычайным ситуациям страны Манзо Эзекиля.

«По меньшей мере 170 человек погибли и более 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения, которое затянулось на несколько недель», — говорится в заявлении.

Эзекиль также отметил, что больше всего от наводнений пострадала Северная Нигерия, но и другие части страны «остаются в опасности» в связи с проливными дождями, а следовательно, повышением уровня воды в двух крупнейших реках — Нигере и Бенуэ.

По его словам, в ближайшие дни в центральных частях страны пройдут «похожие наводнения». Более того, позже бедствие может затронуть и южные части Нигерии.

На данный момент известно, что стихия затронула штаты Кадуна, Кано, Джигава, Насарава, Тараба, Баучи, Замфара, Йобе, Сокото и Кебби.

Телеканал также подчеркнул, что в результате наводнений около 2 тысяч человек пострадали и более 100 тысяч га сельскохозяйственных угодий были уничтожены. Это, в свою очередь, грозит обострением продовольственного кризиса в стране.

 

#наводнение #Нигерия

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