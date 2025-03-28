В мероприятии приняли участие более 800 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятия проводятся в особо охраняемых природных территориях и прилегающих к ним населенных пунктах, в зависимости от погодных условий 27 марта и 24 апреля, во всех 14 ООПТ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

27 марта сотрудники национальных парков «Көлсай көлдері», «Иле-Алатау», «Чарын», «Алтын-Эмель», «Жонгар Алатау», «Сайрам-Угам», заповедников «Каратау», «Устюрт», «Алматы», «Алаколь», «Барсакельмес», «Аксу-Жабаглы» и резерватов «Іле-Балхаш», «Акжайык», «Иргиз-Тургай» совместно с местными жителями и волонтерами собрали более 18 тонн мусора.

Это сухие ветки, упавшие деревья после зимнего периода, бытовой мусор, опавшие листья и грязевые отложения. В мероприятии приняли участие более 800 человек.

Такие акции призваны сохранить уникальные экосистемы и предотвратить загрязнение окружающей среды на ООПТ.

В ведомстве напомнили, что «Таза аймақ» проводится в рамках Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» и призвали всех казахстанцев активно участвовать в экологических инициативах и вносить свой посильный вклад в защиту окружающей среды.