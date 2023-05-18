Казахстанские туристы попали в аварию на катере в Таиланде

Фото: motolodka.ru

В Таиланде катер с туристами на борту, возвращаясь на Пхукет с соседних островов, попал в аварию, сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, в 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер на большой скорости врезался в бетонную конструкцию. Она была установлена в море в качестве сигнальной вышки для обозначения глубины для судов.

Пострадавших доставили в местные больницы.

По информации консула Казахстана в Таиланде, в катере на момент инцидента среди пассажиров находились 4 гражданки Казахстана. Трём из них понадобилась медицинская помощь.

"После осмотра врачей две соотечественницы находятся в больнице. Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает. Наш консул находится на постоянной связи с пострадавшими гражданками и местными властями", – сообщили в пресс-службе МИД РК.