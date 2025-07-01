21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки

Экономика
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Речь идет о социально значимых товарах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы не допустить необоснованного роста цен на продукты питания, в Костанае реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение доступности социально значимых товаров.

Один из ключевых инструментов – реализация продтоваров из стабфондов в торговых сетях по фиксированным ценам. Ассортимент включает муку, подсолнечное масло, сахар, крупы, макароны и другие позиции. Кстати, в нынешнем году продукция стабфонда пользуется у супермаркетов большей популярностью. На сегодняшний день уже реализовано 2 625 тонн продукции, тогда как за аналогичный период 2024го - лишь 985 тонн.

В четыре раза вырос интерес у торговых точек и по другому направлению – льготным займам для закупа и реализации продтоваров по фиксированным ценам. В 2025-ом профинансировано два предприятия на общую сумму 470 млн тенге, а в 2024-ом всего один предприниматель на 100 млн тенге.

Системная работа ведется и по другим направлениям: сельхозярмарки, проект «Социальная полка», заключение меморандумов с торговыми точками.

Впрочем, несмотря на все эти меры, среди бизнесменов немало нарушителей.

- С начала  текущего года за превышение торговой надбавки на социально значимые товары (всего 19 наименований) департаментом торговли к ответственности привлечено 68 субъектов торговли, из них к штрафу 21 субъект  на сумму 233 954 тысячи тенге. Для сравнения – в прошлом году было 98 предупреждений и 3 штрафа на сумму 313820 тенге, - рассказала руководитель отдела предпринимательства акимата г. Костаная Мира Казкеева.

При этом отметим, что с 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, ужесточающие административную ответственность за превышение наценки на социально значимые товары. Теперь за нарушение сразу назначается штраф без этапа предупреждения. Размер взыскания зависит от категории бизнеса: для физлиц и малого бизнеса — 5 МРП, или 19 660 тенге, для среднего — 35 МРП, или 137 620 тенге, для крупного — 150 МРП, или 589 800 тенге. При повторном нарушении суммы увеличиваются вдвое и более.

#штрафы #предприниматели #супермаркеты

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