Казахстан успешно разместил второй выпуск суверенных панда-облигаций

7 сентября Министерство финансов осуществило на китайском фондовом рынке второй выпуск суверенных панда-облигаций общим объемом 6,6 млрд юаней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

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Облигации размещены двумя траншами: трехлетние облигации объемом 5 млрд юаней по ставке 1,82% годовых;

пятилетние облигации объемом 1,6 млрд юаней по ставке 1,95% годовых.

«Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами, имеющими более высокие кредитные рейтинги категории «А». Высокий интерес инвесторов отражает положительную оценку экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики страны», - говорится в сообщении.

Выпуск состоялся после повышения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга Казахстана с «BBB-» до «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Государственный долг составляет 20,9% к ВВП, внешний государственный долг – 4,5% к ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире.



Отмечается, размещение способствует расширению источников финансирования, диверсификации долгового портфеля и дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайских юанях. Оно также создает ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов.



Министерство финансов продолжит придерживаться сбалансированного подхода к государственным заимствованиям с учетом рыночной конъюнктуры и задач эффективного управления государственным долгом.