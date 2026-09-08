Недосягаемый горизонт: Алматы и Астана остаются абсолютными экономическими лидерами Центральной Азии

Алматы долгое время объединял политические и коммерческие функции Казахстана и зарекомендовал себя как ведущий деловой центр Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Times of Central Asia

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После того как Астана стала столицей Казахстана, роли двух городов стали все более взаимодополняющими: Алматы оставался крупнейшим деловым и финансовым центром региона, а Астана наращивала политический, институциональный и корпоративный вес. Согласно обновленным данным по Казахстану, рост экономики Астаны составил около 10%, а Алматы — около 5% . Вместе эти два города в 2025 году сгенерировали примерно 107 миллиардов долларов. Вместе они стали движущей силой, объединяющей значительную часть торговли Центральной Азии.

Алматы и Астана обладают экономическим масштабом, не имеющим аналогов в Центральной Азии. Согласно данным Центральноазиатского баланса TCA , на один только Казахстан приходится более половины ВВП региона и примерно две трети объема прямых иностранных инвестиций. Этот масштаб помогает генерировать необходимые бюджетные ресурсы для строительства и поддержания муниципальной инфраструктуры, поддерживающей деловую активность.

Казахстан также обладает наиболее развитыми рынками капитала в Центральной Азии . Сочетание Казахстанской фондовой биржи (КАСЭ) в Алматы и Астанинского международного финансового центра (АИФЦ) и Астанинской международной биржи (АИК) в Астане предоставляет компаниям доступ к акционерному капиталу, заемным средствам, институциональным инвесторам и финансовой инфраструктуре в масштабах, недоступных ни одному другому рынку в регионе. Казахстан также является единственной страной Центральной Азии с суверенным рейтингом инвестиционного уровня , что снижает премию за страновой риск и помогает снизить затраты на финансирование для компаний и проектов по сравнению с региональными рынками с более низким рейтингом.

Эти преимущества укреплялись на протяжении десятилетий. Алматы и Астана долгое время служили региональными базами для крупных мировых компаний, создав устоявшуюся экосистему корпоративного управления, финансов, профессиональных услуг и квалифицированной рабочей силы. Этот опыт, в свою очередь, укрепляет их способность привлекать дополнительные инвестиции и региональные штаб-квартиры.

Ташкент и Бишкек также быстро развиваются

Затем следует Ташкент. Экономика политической и торговой столицы Узбекистана в 2025 году составляла около 29 миллиардов долларов , что примерно на 40% меньше экономики Алматы и на три четверти меньше экономики Астаны. Ташкент также пережил стремительный рост: по предварительным данным, его экономика в реальном выражении выросла на 11,3% к 2025 году.

Ташкент выигрывает от демографических масштабов Узбекистана. Население страны почти вдвое превышает население Казахстана, что обеспечивает его столице доступ к гораздо большему внутреннему рынку и рабочей силе. Но такие масштабы также повышают потребность в устойчивом создании рабочих мест и постоянных инвестициях в жилищное строительство и инфраструктуру. Если производительность и инвестиции не будут успевать за ростом населения, демографическое преимущество может все чаще выступать в качестве ограничивающего фактора, а не помогать Ташкенту сократить отставание от Алматы и Астаны.

Между тем, Алматы и Астана обеспечивают значительно больший объем экономической продукции на душу населения. В 2025 году валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения составил приблизительно 29 900 долларов США в Алматы и 23 700 долларов США в Астане , по сравнению с примерно 9 300 долларами США в Ташкенте, если использовать средние обменные курсы за отчетный год. Эти показатели отражают объем продукции на душу населения, а не производительность труда, доход домохозяйства или уровень жизни.

Подобно Ташкенту, Бишкек сочетает в себе роли политического капитала и главного экономического центра. Однако по данным, используемым здесь в качестве отчетных периодов, его экономика составляет лишь около 30% от экономики Бишкека. По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в 2024 году экономика страны выросла на 15,8%.

По показателю ВВП на душу населения Бишкек также отстает от Ташкента. ВВП на душу населения в Бишкеке в 2024 году составил около 6500 долларов, по сравнению с примерно 9300 долларами в Ташкенте в 2025 году. Эти данные охватывают разные отчетные годы и измеряют экономический объем производства на душу населения, а не производительность труда или доход домохозяйств.

Сравнительные преимущества Бишкека заключаются в другом, в частности, в стоимости и ресурсах. Стандартная ставка корпоративного налога на прибыль в Кыргызстане составляет 10%, что ниже стандартных ставок в Казахстане и Узбекистане. Преимущественно гидроэнергетика обеспечивает низкоуглеродную энергетическую базу со значительным потенциалом для дальнейшего развития, хотя сезонные перебои с электроснабжением остаются ограничивающим фактором. Значительно меньшая численность населения и экономика Бишкека обуславливают более узкий внутренний рынок и меньшую экономическую базу для поддержки инвестиций в инфраструктуру.

Приведенная ниже диаграмма сравнивает ВРП четырех городов, показывая как общий объем экономического производства, так и объем производства на душу населения.

Сможет ли Ташкент наверстать упущенное?

Догоняющий рост — это не просто вопрос темпов роста. Расширение Ташкента в запланированных масштабах потребует огромных капиталовложений. Этот капитал должен поступать из различных источников: государственных средств, частных инвестиций из страны и из-за рубежа, а также международных заимствований. Каждый из этих путей имеет свои ограничения. Экономика Узбекистана, составляющая около 147 миллиардов долларов, менее чем вдвое меньше экономики Казахстана, её суверенный кредитный рейтинг остаётся ниже инвестиционного уровня, а рынки капитала недостаточно развиты. Денежные переводы выросли до 14,3% ВВП в 2025 году, что подчёркивает сохраняющуюся важность доходов, полученных за рубежом, для экономики. Казахстан, для сравнения, имеет экономику объёмом 306 миллиардов долларов, суверенный кредитный рейтинг инвестиционного уровня и значительно большие финансовые и ресурсные резервы. Это серьёзные структурные препятствия, преодоление которых займёт много лет и потребует развития рынков капитала, реформы рынка труда и укрепления институтов для снижения инвестиционных рисков и мобилизации капитала в гораздо больших масштабах.

Ташкент пока не превзошёл Астану по результатам, но разрыв сократился

В последние годы Ташкент рос быстрее, чем Астана, но к 2025 году разрыв резко сократился. Реальный рост ВВП Ташкента составил 11,3%, по сравнению с 10,2% у Астаны, разница в росте составила всего 1,1 процентных пункта. Официальные данные указывают на то, что устойчивое опережающее развитие Ташкента в последнее время сократило относительный разрыв, но они не подтверждают, что такое преимущество может сохраняться достаточно долго, чтобы город достиг паритета.

Ташкент также расширяется. Строительство Нового Ташкента началось в 2023 году, первая фаза рассчитана на 600 000 жителей, а в конечном итоге город будет насчитывать 2 миллиона. К 2034 году планируется построить 200 000 квартир , а также обеспечить деловую, образовательную и транспортную инфраструктуру. Уже ведется строительство жилых комплексов, бизнес-центров и университетских кампусов .

Тем временем Астана уже вносит существенный вклад в развитие инфраструктуры. В январе-июле 2026 года было завершено строительство около 2,2 миллиона квадратных метров жилья, а также ведется строительство новой транспортной и коммунальной инфраструктуры. Генеральный план города предусматривает увеличение населения до 2,275 миллиона человек к 2035 году, а также дальнейшее развитие жилищного строительства, транспорта и инфраструктуры.

Как в Ташкенте, так и в Астане полномасштабное расширение, предусмотренное этими планами, пока остается лишь перспективным.

Таким образом, Ташкент преследует постоянно меняющуюся цель. Резкое ускорение Астаны в 2025 году демонстрирует, как быстро может сократиться преимущество Ташкента в росте. Для сокращения оставшегося разрыва Ташкенту необходимо поддерживать значительное экономическое превосходство, в то время как Астана продолжает расширять свою собственную экономическую и городскую базу. Если это преимущество исчезнет до достижения паритета, разрыв перестанет сокращаться. Поэтому текущие данные по городам не показывают, что Ташкент находится на пути к тому, чтобы обогнать Астану.

Алматы представляет собой гораздо более серьёзное препятствие

Задача Ташкента по сравнению с Алматы иная. Экономика Алматы в настоящее время более чем в два раза больше, а это значит, что Ташкенту необходимо будет значительно опережать её на протяжении десятилетий, чтобы сократить разрыв. Ташкент сообщил о росте реального ВВП на 11,3% в 2025 году, по сравнению с 4,9% в Алматы , что значительно больше, чем в предыдущие годы. Для сокращения разрыва в размерах экономики Ташкенту потребуется поддерживать существенное превосходство на протяжении десятилетий.

Как и Астана, Алматы не стоит на месте. Его программа развития и генеральный план до 2040 года предусматривают пять ключевых экономических и городских центров, призванных распределить деловую активность и развитие по всему городу. Пересмотренные предложения предполагают рост населения до 3,6 миллионов человек к 2040 году, а также дальнейшее жилищное строительство и развитие инфраструктуры. Расположенный неподалеку город Алатау, хотя и находится в отдельном управлении, развивается как часть более крупной агломерации Алматы и может еще больше укрепить занятость, инвестиции и экономическую базу региона. Однако его вклад не учитывается в ВВП города Алматы, используемом в этом сравнении.

При достижении экономических масштабов 2025 года Ташкенту потребуется поддерживать среднегодовое относительное преимущество в реальном ВВП примерно на 1,75% по сравнению с Алматы в течение 50 лет, в пересчете на сложный процент, просто чтобы достичь паритета. Мало оснований полагать, что такое преимущество может сохраняться так долго. Долгосрочные экономические прогнозы ОЭСР также предполагают, что рост в странах с развивающейся экономикой со временем замедляется по мере их сближения со странами с более высоким уровнем дохода. Если преимущество Ташкента сократится по мере созревания его экономики, догоняющее развитие займет больше времени и может никогда не произойти.

Сможет ли Бишкек обогнать Ташкент?

Реальный рост ВВП Бишкека на 15,8% в 2024 году был впечатляющим, но быстрый рост с гораздо меньшей базы сам по себе не создает траектории догоняющего развития. Экономика Бишкека составляет лишь около 30% от экономики Ташкента, что оставляет ей относительный разрыв, в целом сопоставимый по масштабу с разрывом Ташкента с Алматы, хотя и несколько больший. Поэтому для того, чтобы Бишкек смог всерьез бросить вызов масштабам экономики Ташкента, потребуется устойчивое превосходство в течение многих лет.

Бишкек расширяется за счет интеграции в городскую среду, а не за счет реализации единого проекта нового города. Административно-территориальная реформа 2024 года более чем втрое увеличила его территорию, с 12 900 до примерно 41 000 гектаров, включив в него 24 окружающих населенных пункта. С тех пор город утвердил план развития до 2030 года в рамках которого уже ведется строительство водопроводных сетей и социальной инфраструктуры в новых районах. Утвержденный генеральный план до 2050 года предусматривает население, приближающееся к 2 миллионам человек.

Ожидается, что Алматы, Астана, Ташкент и Бишкек будут развиваться благодаря инвестициям, растущему спросу и укреплению региональных связей. Рост в каждом из них может создать более крупные рынки и новые возможности для других городов, укрепляя Центральную Азию в целом.

Казахстан продолжает укреплять свои исторические преимущества. Алматы и Астана расширяют корпоративные сети, финансовые институты и опыт, накопленные за десятилетия, что означает, что основы их экономического лидерства продолжают укрепляться.

Рим не был построен за один день, как и деловая экосистема Казахстана. В Центральной Азии появляются новые центры, но растут и их признанные лидеры.