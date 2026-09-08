До 2035 года экономике Казахстана потребуется 2,9 млн специалистов

Экономика,Правительство

Из них 1,8 млн – по рабочим профессиям

Фото: Пресс-служба Правительства

До 2035 года потребность экономики Казахстана в кадрах составит 2,9 млн человек, из которых 1,8 млн – специалисты рабочих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В связи с этим система подготовки кадров должна работать на опережение, обеспечивая соответствие квалификаций текущим и перспективным потребностям экономики. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Он отметил, что на сегодня численность рабочей силы в стране составляет 9,8 млн человек, занятых – 9,4 млн, уровень занятости достигает 96%. Значительная часть трудовых ресурсов имеет техническое и профессиональное образование.

При этом рынок труда сохраняет высокий спрос на рабочие кадры – более половины вакансий, размещенных на Электронной бирже труда, приходится именно на рабочие профессии. Это свидетельствует о том, что ключевой задачей становится не создание новых рабочих мест, а подготовка специалистов, отвечающих требованиям экономики.

По прогнозам, наибольшая потребность в кадрах до 2035 года будет наблюдаться в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере информационных технологий.

В связи с этим перечень наиболее востребованных профессий расширяется с 51 до 174 специальностей. В него вошли профессии в области инженерии, строительства, обрабатывающей промышленности, биотехнологий, зеленой и ядерной энергетики.

Министр также подчеркнул, что развитие технологий и искусственного интеллекта уже меняет структуру рынка труда. Часть профессий постепенно исчезнет, многие трансформируются, одновременно появятся новые направления деятельности.

В этих условиях необходимо заранее определять перспективные профессии, своевременно обновлять квалификации и образовательные программы, чтобы система подготовки кадров соответствовала запросам современной экономики.

#экономика #Правительство #кадры

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