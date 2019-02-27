21 тысяча тенге на ребенка: Президент поручил усилить меры поддержки многодетным семьям

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезд партии "Нур Отан" поручил повысить критерии оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума многодетным и малообеспеченным семьям, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Повышенное внимание нужно оказать малообеспеченным категориям граждан и многодетным семьям. Каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня. Необходимо усилить меры (поддержки) нашим многодетным семьям. Сегодня в стране порядка 340 тысяч семей имеют более 4-х детей. Ежегодно на поддержку семей с детьми, сейчас уже, выделяется более 500 миллиардов тенге. Эти семьи имеют разный уровень доходов и надо это учитывать. Особое внимание необходимо уделить многодетным семьям с низкими доходами", – сказал Назарбаев.
По его словам, в настоящее время адресную социальную помощь от государства получают 111 тысяч таких семей или 572 тысячи человек.
"Поручаю Правительству для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетным, повысить критерии оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума. Для адресной поддержки семей с детьми, имеющих право на получение адресной социальной помощи, установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме около 21 тысячи тенге", – отметил Президент.
В заключение Глава государства добавил, что при этом необходимо все процедуры социальной помощи максимально упростить и перевести в проактивный формат.
При этом, по его словам, при исчислении совокупного дохода таких семей нужно исключить из расчета отдельные пособия.
"Когда социальные службы это все считают, оказывается, семья зажиточная, а не малообеспеченная. Вот это надо учесть. В результате адресной социальной помощи будет охвачено в этом году свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550 тысяч детей. Также поручаю повысить пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на 30 процентов. Как мы посчитали, это затронет 100 тысяч человек. На реализацию данных мер поручаю дополнительно выделить 300 миллиардов тенге в 2019-2021 годы", – сказал Президент.
Напомним, в Астане проходит XVIII съезд партии "Нур Отан" под председательством Президента Нурсултана Назарбаева. Он приурочен к 20-летнему юбилею создания партии.
В работе съезда принимают участие делегаты, избранные на региональных конференциях, депутаты, руководители госорганов, СМИ.
Повестка XVIII съезда партии "Нур Отан":
1. Принятие программы партии до 2030 года;
2. О внесении изменений и дополнений в состав партии;
3. Об итогах работы политического совета и центральной контрольной комиссии;
4. Об избрании нового состава политсовета и центральной контрольной комиссии.