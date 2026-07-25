Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»

Практические занятия проходят в рамках переподготовки по военно-учетным специальностям

Фото: пресс-служба Минбороны

На полигоне «Матыбулак» более 200 военнообязанных из Жамбылской, Алматинской областей и города Алматы проходят практические занятия по огневой подготовке. Учебные сборы организованы в рамках переподготовки по военно-учетным специальностям, передает Kazpravda.kz.

Участники выполняют учебные стрельбы из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пулемета Калашникова и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Все упражнения проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

«Огневая подготовка является одним из ключевых элементов переподготовки военнообязанных. Практические стрельбы позволяют восстановить и закрепить навыки обращения со штатным вооружением, повысить уровень индивидуальной подготовки и уверенно выполнять поставленные задачи. Современные методики обучения и опыт инструкторов обеспечивают эффективность и безопасность учебного процесса», - отметил начальник штаба учебного сбора подполковник Жақсылық Мырзағалиев.

Как сообщили в Министерстве обороны РК, особое внимание во время занятий уделяется выполнению огневых нормативов, соблюдению требований безопасности, действиям на огневом рубеже и совершенствованию индивидуальной подготовки. За ходом обучения следят опытные офицеры и инструкторы.

Учебные сборы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана и направлены на подготовку военно-обученного резерва, а также поддержание мобилизационной готовности страны.