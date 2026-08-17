Стали известны детали брачного контракта Роналду и Джорджины

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, недавно тайно поженившиеся, оказались в центре внимания мировой прессы после раскрытия деталей их брачного договора, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Документ, получивший в СМИ название «железный кулак», демонстрирует жёсткий подход к защите состояния футболиста, но при этом гарантирует Джорджине высокий уровень материальной поддержки.

Согласно договору, супруги выбрали режим «раздельной собственности». Это означает, что Джорджина не сможет претендовать на состояние Роналду, заработанное до и после брака, но она будет получать пожизненные алименты. В случае развода Джорджина будет получать около 100 тысяч евро в месяц (по другим данным — 144 тысячи долларов). Кроме того, роскошный дом Роналду в элитном районе Мадрида стоимостью в миллионы долларов перейдёт Джорджине в случае расставания.

Такой договор отражает тенденцию среди мировых знаменитостей к юридической защите личных состояний, но также показывает стремление к обеспечению стабильности для партнёра. В случае развода Джорджина будет материально независимой, а Роналду сохранит контроль над своими спортивными и коммерческими доходами.

Напомним, история любви пары началась в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде. Предложение Роналду сделал в августе 2025 года — ночью, в присутствии детей. Кольцо с овальным бриллиантом весом до 37 карат оценивается в $3–5 млн.