Мошенники представлялись сотрудниками АФМ в Туркестанской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Злоумышленники выманили у руководителя медорганизации 5 млн тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В АФМ сообщили, что участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют деньги, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности, передает Kazpravda.kz 

Подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области. Двое, выдавая себя за сотрудников Агентства, обманом пытались завладеть деньгами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизации. Получив 5 млн тенге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге. 8 августа они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с ДСБ Агентства.

Суд постановил арестовать сообщников. Расследование продолжается.

«АФМ предупреждает: любые требования денег, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказание, являются противоправными. О подобных фактах необходимо незамедлительно сообщать в Call-центр АФМ по номеру 1458. Обращаем внимание, что вызов граждан в органы по финмониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке. Призываем граждан проявлять бдительность, не поддаваться на провокации и уловки мошенников»,  говорится в тексте обращения.

Ранее сотрудники АФМ выявили схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медуслугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования  расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге. 

#АФМ #мошенники #вымогатели

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