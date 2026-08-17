«Одиссею» выпустят на 20 тысячах экранов в Китае

Кино,Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

Картина Кристофера Нолана займет почти все залы IMAX в стране

Фото: Universal Pictures

Кристофер Нолан лично привез свой фильм "Одиссея" в Китай, и готовится к одному из самых масштабных релизов в своей карьере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Картина выйдет на более чем 20 тысячах экранов в материковом Китае, включая около 90 процентов IMAX-площадок страны - это почти 800 залов. В компании IMAX подтвердили, что "Одиссея" сохранит выделенный ей объем премиальных экранов, несмотря на впечатляющий успех экранизации комиксов Marvel "Человек-паук 4: Новый день" в китайском прокате.

По данным билетного агентства Maoyan, совокупные сборы предпродаж и предпоказов фильма достигли 91 миллиона юаней (13,5 миллиона долларов) накануне широкого релиза 14 августа. Прогноз на первый день проката - 70,4 миллиона юаней (10,4 миллиона долларов).

Нолан прибыл в Китай не один: компанию ему составили продюсер Эмма Томас, а также актеры Мэтт Дэймон и Шарлиз Терон. Промотур начался с фотоколла в пекинском дворике у клена, которому больше ста лет. Там Томас, Терон и Деймон неожиданно для режиссера вынесли праздничный торт и хором поздравили его с днем рождения.

Помимо двух крупных печатных интервью, Терон и Деймон встретились с четырьмя контент-мейкерами, чья совокупная аудитория в соцсетях превышает 100 миллионов подписчиков: ставка на локальных инфлюенсеров призвана расширить охват фильма в ключевой для мирового проката стране.

#Китай #кинотеатры #фильм #Одиссея #IMAX

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