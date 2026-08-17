Когда можно вести съемку без согласия: Аида Балаева разъяснила права СМИ

Масс-медиа,Выборы
Дана Аменова
корреспондент

Глава Минкультуры обратилась к медиасообществу с призывом соблюдать законы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба МКИ

На своей странице в Facebook Аида Балаева отметила, что в период предвыборной кампании возникает множество вопросов относительно деятельности журналистов, активистов, блогеров, требующих отдельного разъяснения и напомнила о бесспорном праве на реализацию журналистской и блогерской деятельности, в том числе, в части осуществления фото и видеосъемки.

В соответствии с Законом РК «О масс-медиа», журналисты в рамках своей профессиональной деятельности имеют право осуществлять фото-, аудио- и видеозапись и распространять информацию.

При этом без согласия изображаемого лица как журналисты, так и блогеры имеют право осуществлять съемку в трех случаях:

- если лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых мероприятиях в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

- если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные с его служебной и (или) публичной деятельностью, а также если изображение опубликовано самим лицом в открытом доступе;

- если использование изображаемого лица осуществляется в целях охраны общественного порядка.

Отдельно она остановилась на распространяемой информации о якобы массовой блокировке ряда аккаунтов СМИ, активистов и блогеров.

«Подчеркну, что действия, которые могут быть восприняты как необоснованное ограничение профессиональной деятельности журналистов и блогеров либо свободы слова, наносят ущерб не только конкретным журналистам и блогерам, но и государственным органам.Особенно важно понимать это в период избирательной кампании. МКИ не осуществляет блокировку аккаунтов пользователей социальных сетей, в том числе СМИ и журналистов. Более того, государство не заинтересовано в подобных действиях и ограничении свободы слова и мнений. Такие действия являются явным инструментом дискредитации государства и его институтов, а также направлены на воспрепятствование деятельности министерства по обеспечению свободы слова. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем именно такую тенденцию. В этой связи мы, как уполномоченный орган в области масс-медиа, в первую очередь будем осуществлять поддержку в реализации прав свободы слова», – говорится в  тексте обращения

Как уточняется, особую значимость эти вопросы приобретают сегодня, когда Казахстан вступает в новый этап своего развития.

«Принята новая Конституция, начинается обновление ключевых государственных институтов, впереди – формирование Курултая. По сути, закладывается новая политическая и общественная культура страны. В ее основе должны лежать не только гарантированные государством права и свободы, но и ответственность каждого гражданина за свои действия. Это и есть один из основополагающих принципов Справедливого Казахстана: перед законом все равны – независимо от должности, статуса, профессии, общественной известности или количества подписчиков. Именно такой подход отражает принцип «Закон и порядок». Государство обязано обеспечивать и защищать свободу слова и законную деятельность журналистов и блогеров», – пояснила спикер.

В свою очередь свобода слова предполагает ответственность за распространяемую информацию. Права одного человека не могут реализовываться за счет нарушения прав другого, а общественный статус не может давать кому-либо иммунитет от требований закона.

«Сегодня особенно востребована ценностная модель «Адал азамат» – ответственного, законопослушного и созидательного гражданина, который осознает не только свои права, но и обязанности перед обществом и государством. Новая политическая эпоха требует именно такой гражданской зрелости. Но при этом важно помнить о важнейшем принципе деятельности профессиональных журналистов, а также блогеров - в обязательном порядке необходимо проверять распространяемую информацию на достоверность. В этой связи важно обратиться и к администрациям социальных сетей и онлайн-платформ с призывом активизировать работу по своевременному выявлению и удалению противоправного контента. При этом принципиально необходимо четко разграничивать противоправные материалы и законное выражение мнения, профессиональную журналистскую деятельность и общественную дискуссию. Борьба с противоправным контентом не должна становиться основанием для необоснованного ограничения свободы слова», – прокоментировала глава ведомства.

Также она добавила, что свобода слова и ответственность не противоречат друг другу. Напротив, именно их баланс формирует зрелое демократическое общество, в котором права граждан надежно защищены, закон един для всех, а общественный диалог строится на фактах, взаимном уважении и ответственности.

В этой связи Аида Балаева призвала всех представителей СМИ и блогеров ответственно относиться к распространяемой информации, проверять источники и не допускать нарушения законодательства о масс-медиа, онлайн-платформах и о выборах.

#выборы #СМИ #курултай #Аида Балаева

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