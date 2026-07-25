В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге

Из оборота изъяли более 52 тысяч единиц монтажного клея
В Алматы сотрудники Департамента юстиции совместно с подразделением Киберполиции пресекли факт незаконного использования товарного знака международного правообладателя, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в Департаменте юстиции города Алматы, внеплановая проверка проводилась по факту использования чужого товарного знака, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения.
В результате проверки из незаконного оборота изъяли более 52 тысяч единиц монтажного клея, маркированного обозначением, сходным с зарегистрированным товарным знаком международного правообладателя. Стоимость партии превышает 5 млн тенге.
«По итогам проверки уполномоченными должностными лицами составлены протоколы об административных правонарушениях», - сообщили в Департаменте юстиции.
Материалы дела направят в суд, где будет принято процессуальное решение.
В ведомстве отметили, что работа по защите прав на товарные знаки и пресечению незаконного использования объектов интеллектуальной собственности продолжается на системной основе.