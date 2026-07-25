Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС

Здравоохранение

Руководителям подразделений МЗ показали исправительное учреждение и напомнили об ответственности за коррупционные преступления

Фото: МЗ

Министерство здравоохранения Казахстана организовало для руководителей своих структурных подразделений выезд в учреждение № 3 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД в Астане. Как отмечают в ведомстве, такой формат призван напомнить государственным служащим о последствиях коррупционных правонарушений и укрепить культуру добропорядочности, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, выездное мероприятие прошло 17 июля в рамках профилактики коррупции.

«Главная цель мероприятия – не наказание, а предупреждение коррупционных рисков, повышение правовой грамотности государственных служащих и укрепление принципов добропорядочности в ежедневной работе», - сообщили в Минздраве.

Во время посещения исправительного учреждения участникам напомнили о требованиях антикоррупционного законодательства, личной ответственности каждого государственного служащего и последствиях нарушения закона. Отдельное внимание уделили вопросам служебной этики, дисциплины и принципу неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.

По информации ведомства, подобные выезды позволяют наглядно показать, к каким последствиям может привести нарушение закона, и служат дополнительной мерой профилактики коррупции.

В Минздраве отметили, что такие мероприятия станут регулярной частью работы по формированию нулевой терпимости к коррупции, развитию правовой культуры и укреплению принципов открытости и ответственности на государственной службе.

#здравоохранение #медицина #коррупция

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