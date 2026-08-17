Партии продолжают предвыборную кампанию и готовятся к прямому эфиру

Более 40 тысяч километров, 16 регионов и новый вызов оппонентам - такими цифрами запомнились 15 и 16 августа в предвыборной кампании

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Караван «Әділет» прошел больше длины экватора, ОСДП предложила «Ауыл» выйти на прямые дебаты, а остальные партии продолжили искать точки соприкосновения с избирателями на заводах, в полях, клиниках, природных парках и IT-площадках. За неделю до выборов кампании становятся все заметнее не только в регионах, но и в публичном политическом пространстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Партия «Әділет» провела в Алматы серию встреч с научной и творческой интеллигенцией города - в Национальной академии наук ученые, писатели и деятели культуры обсудили развитие науки и сохранение культурного кода. Отдельная встреча прошла с представителями IT-сообщества на площадке Farabi IT Hub, где обсуждались развитие искусственного интеллекта, технологический экспорт и поддержка отечественных разработчиков. Партия также сообщила, что казахстанские ученые работают над новым сортом яблони Сиверса, которому планируется присвоить название «Әділет».

Мобильный караван партии «ӘділеттіҚазақстанүшін» отчитался о промежуточных итогах: за 23 дня участники посетили 16 регионов и преодолели более 40 тысяч километров - это больше длины экватора. Согласно графику, в оставшиеся дни каравану предстоит завершить маршрут в Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Общенациональная социал-демократическая партия провела в Астане форум по вопросам деятельности объединений собственников имущества (ОСИ) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В ходе мероприятия обсуждались вопросы управления жилым фондом и представительства интересов собственников жилья. Кандидат Талгат Татиков озвучил предложение о создании Национальной палаты ЖКХ.Также партия провела экологическое мероприятие «Чистый берег — чистый водоем». Его участники очистили прибрежную территорию одного из водоемов от мусора и установили информационные таблички.

Отдельно председатель партии Асхат Рахимжанов публично предложил председателю партии «Ауыл» Кайрату Айтуганову провести прямые дебаты без представителей и посредников на площадке блогера Динары Сатжан, где ранее прошла дискуссия между лидерами ОСДП и Народной партии Казахстана.

Партия «Байтақ» провела очередной раунд экспертного круглого стола «Природа - национальное наследие» - на этот раз с коллективом Государственного национального природного парка «Шарын», где обсуждались сохранение биоразнообразия, борьба с браконьерством и развитие экотуризма. Кандидат Владимир Мартель встретился с коллективом Капчагайской ГЭС имени Ш. Чокина (около 60 участников) - речь шла о развитии гидроэнергетики, рациональном использовании водных ресурсов и роли возобновляемых источников энергии. Кандидат Алма Караш обсудила необходимость системного решения проблемы пластиковых отходов - по ее словам, микро- и нанопластик уже обнаруживают в тканях человеческого организма, а задача государства и бизнеса - выстроить систему переработки, а не искать виноватых среди отдельных производителей.

Партия также провела встречи с медицинскими и педагогическими коллективами в Астане и Усть-Каменогорске, а также агитационную работу с жителями сел в Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях.

Народная партия Казахстана прокомментировала итоги состоявшихся накануне дебатов с председателем ОСДП. Председатель НПК Нурсултан Шоканов отметил сходство отдельных идеологических позиций двух партий, указав при этом на различия в масштабах организационной работы и численности сторонников.Отдельно он остановился на предвыборной программе ОСДП и поставил под вопрос возможность практической реализации ряда ее положений. Также Шоканов затронул деятельность фракции ОСДП в прошлом созыве Мажилиса, отметив, что, по его данным, за этот период фракция не инициировала принятие законов.

Партия «Ауыл» в Шымкенте встретилась с трудовым коллективом предприятия «Казыгурт - Юг»: председатель партии Кайрат Айтуганов вместе с кандидатами обсудил с представителями нефтяной и логистической отраслей повышение эффективности железнодорожных перевозок и модернизацию инфраструктуры. В Туркестанской области Айтуганов в неформальной обстановке - за обеденным столом в поле - пообщался с местными земледельцами, выслушав их вопросы по развитию аграрного сектора.

Демократическая партия «Ақжол» продолжила встречи в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областях. Отдельно председатель партии Дания Еспаева встретилась с руководителями частных клиник и врачами из разных регионов страны - участники обсудили лицензирование, доступ к финансированию и развитие медицинской инфраструктуры; по итогам встречи партия подписала меморандум о сотрудничестве с Медицинским инвестиционным альянсом и Медицинским инвестиционным союзом.

Партия «Respublica» посетила ТОО «ЭПК-Форфайт» — электросетевую компанию Костанайской области, обеспечивающую электроэнергией город и 14 районов. В ходе встречи с коллективом обсуждались вопросы развития отечественного производства, а также доступности образования и медицинских услуг в регионах.Кроме того, представители партии посетили кондитерскую фабрику «Баян Сулу», работающую с 1974 года и выпускающую более 300 видов продукции.

В Костанае прошли неформальная встреча с молодежью в формате ReTalks и юбилейный, 20-й по счету региональный форум женского сообщества партии ReWomen, которое, по данным Respublica, объединяет около 22 тысяч участниц. Кроме того, партия провела агитационное мероприятие ReBus с посещением туристических локаций Бурабая и Кокшетау.

За неделю до выборов партии продолжают проводить встречи с трудовыми коллективами, представителями бизнеса и экспертного сообщества, а также участвовать в публичных дебатах. В последние дни состоялись дебаты между представителями НПК и ОСДП, кроме того, партия «Ауыл» выступила с предложением о проведении публичной дискуссии. Тем временем партии продолжают демонстрировать и масштаб своей региональной работы - караван «Әділет» уже преодолел экватор маршрута, а штабы других партий продолжают встречи практически по всей стране. Финальная неделя кампании, судя по всему, будет еще активнее.