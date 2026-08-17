Видео Джо Хаттаба о Казахстане бьет рекорды на YouTube

Видео Хаттаб загрузил на свой YouTube-канал менее суток назад, и за это время количество просмотров достигло уже 1 270 000

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (bydastann) сообщил о выходе нового документального фильма всемирно известного документалиста Джо Хаттаба, посвященного Казахстану. Фильм стал результатом совместной поездки блогеров по стране, в рамках которой Дастан выступал проводником для иностранного гостя, сообщает Kazpravda.kz

Фильм получился по-настоящему потрясающим, а мощнейший визуальный ряд заслуживает того, чтобы стать классикой жанра. В кадре лавандовые поля Заилийского Алатау, космические пейзажи Мангистау и футуристические виды столицы. Все это вместе позволило фильму набрать миллионы просмотров сразу после выхода. Сам Хаттаб назвал Казахстан "самой недооцененной страной мира", именно так и озаглавив свою видеопубликацию.

Мухамедрахим напомнил подписчикам о другом резонансном фильме Джо Хаттаба, снятом в тюрьме Сальвадора, который собрал порядка 100 миллионов просмотров и 51 тысячу комментариев, став одним из самых обсуждаемых на его канале. Именно этот показатель блогер назвал ориентиром для нового фильма о Казахстане.

Стоит отметить, что видео Хаттаб загрузил на свой YouTube-канал менее суток назад, и за это время количество просмотров достигло уже 1 270 000.

- Я побывал в Казахстане — стране, откуда человечество впервые отправилось с Земли в космос. От пустынь, похожих на Марс, и последних охотников с беркутами до знаменитого космодрома Байконур, откуда запускают ракеты в космос, и футуристических городов, таких как Астана, — это путешествие по одной из самых необычных стран мира, - написал Хаттаб под видео.

Дастан призвал казахстанских подписчиков принять участие в своеобразном челлендже и постараться побить рекорд по количеству комментариев под новым фильмом про Казахстан. Казахстанцы уже активно включились в челлендж, и, судя по темпам набора активности, фильм о Казахстане способен стать более популярным, чем самые просматриваемые работы знаменитого путешественника.

К слову, в этой поездке по Казахстану вместе с Джо Хаттабом и Дастаном Мухамедрахимом участвовал еще один инстаграм тревел-блогер, известный под именем MegaAmerican.



