250 тыс. человек остались без электричества из-за лесных пожаров в Канаде

В канадской провинции Квебек 250 тыс. человек остались без электричества из-за лесных пожаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Электроэнергетическая компания Hydro-Quebec отметила, что больше всего пострадали жители Монреаля, где без света в настоящее время остаются около 41 тыс. человек.

«В данное время недоступны две транспортные линии, но наши объекты не повреждены. Дым и жара вызвали срабатывание защитных механизмов в сети. Возобновление подачи электроэнергии происходит постепенно», — сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 29 мая, лесной пожар, охвативший район Галифакса на востоке Канады, привел к обязательной эвакуации около 18 тыс. человек. Известно, что лесной пожар распространился на жилые строения из-за сильного ветра.