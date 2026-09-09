Шанс на новую жизнь: как в Астане помогают бездомным с документами и медосмотром

Общество,Столица
Дана Аменова
корреспондент

Данная работа направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, общественного порядка и безопасной городской среды

Фото: акимат Астаны

В Алматинском районе столицы ведется системная работа с гражданами, не имеющими определенного места жительства. Эта деятельность направлена на оказание необходимой помощи и обеспечение безопасности жителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Как уточняется, аппарат акима Алматинского района совместно с районным управлением полиции и городским управлением здравоохранения проводит мероприятия по выявлению нуждающихся в поддержке граждан и содействию в решении их основных социальных вопросов. В частности, оказывается помощь в восстановлении и оформлении необходимых документов. Это позволит гражданам в дальнейшем официально трудоустроиться, получить доступ к социальным услугам и вернуться к самостоятельной жизни.

Кроме того, оказывается содействие в прохождении гражданами медицинского осмотра. Это позволяет своевременно выявлять возможные заболевания, направлять на необходимую медицинскую помощь и принимать профилактические меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.

Данная работа направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, общественного порядка и безопасной городской среды.

Совместная деятельность заинтересованных служб ориентирована не только на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и на своевременное решение возникающих социальных и санитарных вопросов, отметили в акимате.

#Астана #документы #медосмотр #жительство

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