3 человека погибли в ДТП в Актюбинской области

3 человека погибли в ДТП на автомобильной дороге в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

30 октября 24-летний водитель автомашины «ВАЗ-2110» на автодороге Кобда – Жиренкопа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 38-летнего жителя Кобдинского района.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Lada Vesta от полученных травм скончались на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».