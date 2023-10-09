О погодных рекордах сентября рассказали в Казгидромете

Только за 12 сентября в столице выпала практически месячная норма осадков

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За сентябрь в Астане выпало 3 месячных нормы осадков – 63 мм при норме за месяц 21 мм, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили в ведомстве, сентябрь запомнился дождливой погодой. Были отмечены рекорды по атмосферным осадкам, за сутки на метеорологических станциях выпадало 2 и более месячных норм.

Например, 3 сентября на метеостанции Железнодорожный (Костанайская область) выпало 31 мм при норме за месяц 17 мм, 4 сентября на метеостанции Аршалы (Акмолинская область) – 40 мм при норме 21 мм, 10 сентября в Мангистауской области на метеостанции Сам выпало 15 мм при норме за месяц 7 мм, а на метеостанции Бейнеу – 25 мм при норме 5 мм – это в 5 раз больше месячной нормы.

Кроме рекордов по атмосферным осадкам в конце месяца при понижении температуры воздуха наблюдались заморозки: ночью 25 сентября в Карагандинской области до 1°С, 27 сентября в области Абай до 3°С.

Кроме этого, часто в течение месяца на юге и юго-востоке страны был сильный ветер – на автоматической метеорологической станции (АМС) Достык в области Жетысу порывы ветра достигали 30-39 м/с, 11 сентября на АМС Таукент в Туркестанской области – до 33 м/с.

В Астане самая низкая температура воздуха, по данным метеорологических наблюдений, была зафиксирована ночью 24 сентября и составила +3,5°С, самая высокая температура воздуха наблюдалась 9 сентября +24,6°С.

В целом за месяц выпало 3 месячных нормы осадков – 63 мм при норме за месяц 21 мм. Только за один день 12 сентября в городе выпала практически месячная норма осадков – 25 мм.