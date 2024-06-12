Конкурс грантов для женщин и молодежи объявили организаторы соцпроекта

Фото: от Комитета информации

Организаторы социального проекта «Belesteri» («Ступени роста») объявили о начале нового сезона обучения для начинающих предпринимателей и ежегодного конкурса на гранты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации

Бесплатный доступ к обучению основам бизнеса и в частности - ведению бизнеса на селе, в том числе с применением «зеленых» технологий, открыт на веб-сайтах https://ccb.kz и https://farmerschool.kz для всех желающих. Программа работает в Казахстане 12-й год.

После получения сертификата о прохождении обучения можно принять участие в конкурсе на безвозмездный грант от 2 до 4 тысяч долларов (в эквиваленте в тенге). Для этого нужно представить на конкурс подробный бизнес-план. Правила подачи заявки представлены на сайте https://ccb.kz. В этом году программа расширяется, и в конкурсе на гранты смогут принять участие не только женщины, но и молодежь.

«Чтобы получить необходимую информацию о государственных мерах по поддержке села и донести ее до нашей аудитории в регионах, важно сформировать совместные программы на основе сотрудничества с общественными организациями и бизнесом. Все стороны партнерства должны действовать слаженно», - отмечает председатель оргкомитета Форума сельских женщин Казахстана Майра Айсина.

«В этом году мы добавили новые направления программ обучения и обновили учебные модули на нашей инновационной образовательной платформе – сайте ccb.kz, усилив прикладной характер уроков для максимальной практической ценности. Также в этом году мы впервые запускаем конкурс грантов не только для женщин, но и для молодежи в возрасте 18-30 лет», – говорит Елена Ожго, директор общественного фонда «Социальная динамика», реализующего проект «Belesteri» совместно с ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global».

Новый сезон проекта традиционно начался со стартовой конференции в Астане с участием организаторов и партнеров программы, представителей Национальной Комиссии по делам женщин, министерств труда и социальной защиты, экономического развития и сельского хозяйства РК, НПП «Атамекен» и др. На конференции обсуждались актуальные вопросы обеспечения занятости на селе и поддержки развития предпринимательства.

Также в рамках проекта Belesteri в этом году продолжит свою работу «Форум сельских женщин Казахстана»: четыре форума пройдут в регионах, и завершающий республиканский – осенью в Астане, где состоится награждение победителей грантового конкурса.

«Проект Belesteri предоставляет женщинам в Казахстане возможности открыть дело по душе и повысить семейный доход. За 11 лет мы обучили почти 100 тысяч женщин, из них более половины – за последние 4 года, когда стало популярно онлайн-обучение. Выпускницы проекта 2020-23 годов создали в Казахстане более 10 тысяч рабочих мест. Сотни женщин по всей стране с нетерпением ждут начала нового года обучения и конкурса на гранты. Это – самое главное признание для нас», – отмечает Александра Аккирман, организатор проекта.

В прошлом году организаторы проекта получили престижную государственную награду «Парыз» за свои социальные проекты, а Belesteri был признан лучшим проектом в номинации «Служение обществу – проекты крупных компаний» в ежегодном конкурсе, проводимом Американской Торговой Палатой в Казахстане.