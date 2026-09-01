Поддержка на каждом этапе

Вопросы их поддержки получили дополнительное закрепление в новой Конституции, вступившей в силу 1 июля 2026 года: брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Параллельно реализуется Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, предусмат­ривающая развитие системы сопровождения несовершеннолетних и их родителей.

Поддержка семьи начинается еще до ее создания. В числе новых государственных инструментов предусмотрено добрачное консультирование, призванное помочь будущим супругам осознанно подойти к совместной жизни и родительству. Продолжением этой работы становится «Академия родителей». В Министерстве культуры и информации приводят в пример Карагандинскую и Акмолинскую области, где только в первом квартале нынешнего года более 30 образовательных мероприятий охватили 4 тыс. человек. В течение 2026-го планируется привлечь свыше 40 тыс. участников. Мамам и папам также доступны консультации юрис­тов, врачей, психологов и специалистов по безопасности.

В современной жизни актуально совмещение профессиональной занятости с семейными обязанностями обоими родителями. Министерство культуры и информации совместно с Фондом ООН в области народонаселения реализует проект «Дружественное семье рабочее место». В этом году началось обучение представителей государственных органов и работодателей внедрению семейно-дружественных практик и развитию корпоративной культуры поддержки родительства. В общую систему вписывается и работа по укреплению ответственного отцовства – активного участия мужчин в воспитании детей и повсе­дневной жизни семьи.

Если кто-то попал в сложную жизненную ситуацию или нуждается в конкретной помощи, то подключаются центры поддержки семьи. Как сообщают в МКИ, сегодня в стране действуют 160 таких учреждений. С начала 2026 года к ним поступило свыше 50 тыс. обращений, по результатам которых более 43 тыс. семей получили консультационную помощь, а около 6 тыс. находятся на длительном сопровождении. Здесь помогают решать психологические, юридические и социальные вопросы, выстраивая работу с конкретной жизненной ситуацией.

Материальная поддержка остается важной частью этой системы. Пособие многодетным назначается независимо от дохода: к примеру, семье с четырьмя детьми выплачивается 69 330 тенге ежемесячно, с семью – 121 360 тенге. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на соответствующие меры в 2026 году предусмотрено 1,7 трлн тенге, и с 1 января данные государственные социальные пособия увеличены на 10%.

Таким образом, семейная политика постепенно выходит за рамки привычного представления о социальной поддержке как о системе только пособий и льгот. Ее инструменты охватывают в том числе подготовку к браку и родительству, создание условий для совмещения семьи и работы, психологическую и правовую помощь, а при возникновении трудной ситуации – длительное сопровождение. В результате поддержка становится не разовой мерой, а системой, которая сопровождает человека на разных этапах семейной жизни.