Восемь из десяти – довольны

Общество
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Большинство жителей респуб­лики в целом довольны социальной инфраструктурой. Люди замечают, как за последние три года к лучшему изменились их дворы, улицы и парки, и ждут, что тренд на развитие продолжится. Таковы главные выводы нового исследования Национального аналитического центра при Назарбаев Университете, посвященного тому, как население оценивает инфраструктурные перемены.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле-августе 2026 года специалисты центра провели телефонный опрос тысячи взрослых жителей страны, соблюдая квоты по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта. Результаты оказались обнадеживающими.

Как рассказала руководитель центра Сауле Газизова, исследователи задали респондентам три последовательных вопроса – о прошлом, настоящем и будущем их населенных пунктов.

Улучшения за последние три года заметили 68% опрошенных, и лишь около 30% с этим не сог­ласились. Текущими условиями жизни довольны 82% казахстанцев, то есть восемь человек из десяти. И ожидания на ближайшие три года столь же оптимистичны: 68% рассчитывают на дальнейшее улучшение ситуации, и только 3% опасаются ухудшений.

– Показательно и то, что затруднившихся с ответом было минимально – не больше нескольких процентов по каждому вопросу. Это означает, что у людей сложилось четкое отношение к переменам в их населенных пунктах: они либо ясно видят улучшения, либо ясно их не видят, но равнодушных практически нет, – отметила эксперт.

Что замечают в первую очередь? Наиболее заметными для жителей стали изменения в повседневной физической среде – то, что человек видит каждый день по пути на работу или на прогулке с детьми. В первую очередь это дороги, а также благоустройство: освещение улиц, детские и спортивные площадки, скамейки, беговые дорожки, обновленные дворы, новые парки и озеленение.

Хотя бы одно позитивное изменение назвали 85% участников опроса, и только 15% заявили, что не заметили ничего нового. Исследователи подчеркивают: этот показатель отражает субъективное восприятие, а не фактический объем выполненных работ, но именно ощущения людей формируют общую картину того, стало ли жить комфортнее.

Есть и любопытные различия. Городские жители чаще отмечали перемены в общественных пространствах, новом жилье и работе общественного транс­порта. В селах же люди прежде всего говорили о строительстве и модернизации дорог, а также об улучшениях в сфере ЖКХ. Молодежь заметнее других оценила прогресс в качестве Интернета и мобильной связи, а также развитие школ и детских садов.

– Возрастной срез показал еще одну интересную закономерность – так называемое U-образное распределение оценок: молодежь и старшее поколение настроены более оптимистично, чем люди среднего возраста. Мы объясняем это тем, что именно средняя возрастная группа несет наибольшую бытовую и материальную нагрузку, а потому более требовательна и сдержана в оценках, – считает Сауле Газизова.

По ее словам, главный вывод исследования в том, что позитивное восприятие не означает удовлетворенности «раз и навсегда». Люди четко дают понять: работа не закончена. В ответах на вопрос о трех главных направлениях, которые нужно развивать дальше, чаще всего снова звучали дороги и благоустройство – те же сферы, где уже заметен прогресс.

Но список запросов не ограничивается привычной повесткой. Заметное место в ожиданиях граждан теперь занимают качество медицинской инфраструктуры, доступность Интернета и мобильной связи, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства. Почти четверть респондентов – около 24% – говорили и о более широких вещах: развитии экономических возможностей на местах, туристической, спортивной и культурной инфраструктуре.

Приоритеты, как и следовало ожидать, различаются в зависимости от аудитории. Сельские жители чаще говорят о нехватке парков и качественной связи, тогда как горожане в первую очередь хотят развития общественного транспорта и большей доступнос­ти городской среды для людей с ограниченными возможностями. Молодежь традиционно смотрит в сторону образования, Интернета и транспорта, а старшее поколение в сторону коммунального хозяйства и благоустройства дворов.

По словам Сауле Газизовой, прикладная ценность исследования именно в том, что оно показывает реальный запрос населения здесь и сейчас, а не только статистику освоенных бюджетов. В конечном счете вся инфраструктура строится для людей, и государству важно понимать, ощущают ли они эти перемены на себе.

Результаты уже опубликованы на сайте Национального аналитического центра, и, как отмечает эксперт, подобные социозамеры общественного восприятия планируется проводить регулярно, чтобы отслеживать, как меняется отношение казахстанцев к качеству жизни в их городах и селах год за годом. Пока же общая картина выглядит обнадеживающе: значительная часть работы, которую государство ведет в сфере инф­раструктуры, находит отклик у людей и вместе с тем становится фундаментом для новых, более широких ожиданий.

#Назарбаев университет #исследования #Национальный аналитический центр

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