Восемь из десяти – довольны

Большинство жителей республики в целом довольны социальной инфраструктурой. Люди замечают, как за последние три года к лучшему изменились их дворы, улицы и парки, и ждут, что тренд на развитие продолжится. Таковы главные выводы нового исследования Национального аналитического центра при Назарбаев Университете, посвященного тому, как население оценивает инфраструктурные перемены.
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