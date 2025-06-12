Платежи ежегодно растут, Фонд является одним из крупнейших налогоплательщиков в Казахстане, сообщил председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов. Выплаты налогов составляют порядка 2 трлн тенге ежегодно.

Помимо налогов, Фонд дополнительно направил 1,355 трлн тенге в пользу государства.

«… в том числе 737 млрд тенге – в виде дивидендов в бюджет, 568 млрд тенге - на финансирование социальных проектов по поручению Правительства, 50 млрд тенге выделено в ОФ «Қазақстан халқына». В пользу государства в 2024 году выплачено средств в 6 раз больше, чем получено от портфельных компаний», - отметил он.