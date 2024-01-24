3D-мечты сбываются Общество 24 января 2024 г. 1:30 8 Аскер Шыгысов На 3D-принтере печатает знаковые фигурки для сувенирных шахмат житель Петропавловска Кенес Мукушев. фото Кенеса Мукушева Миниатюрные скульптуры батыров, акынов, политических деятелей, а еще копии памятников архитектуры Северо-Казахстанской области изготавливает молодой предприниматель Кенес Мукушев. Несколько лет назад Кенес начал художественные эксперименты на 3D-принтере. Чтобы создавать знаковые миниатюры, ему потребовались не только принтер, но и широкие знания в геометрии, физике и химии. Для печатания скульптурок он использует силикон двухкомпонентный, эпоксидный клей, гипс акриловый, полимерную глину, олово, гравировальную машинку, пластик, тонну шприцов, малярных кисточек и одноразовых стаканчиков. Начинал Кенес с копирования скульптуры Абылай-хана, установленной возле музея-резиденции в Петропавловске. Следом появились фигурки других батыров и копии городских достопримечательностей. «У меня готова половина фигур, так что шахматный проект на подходе», – написал Кенес в Instagram. Не первый год мини-скульптор идет к заветной цели. Он радуется прогрессу, замечая, как с каждым разом фигурки получаются все более детализированными. «Ну талант, талантище!» – пишут в комментариях подписчики Кенеса. «В век высоких технологий мечту осуществить легче, хоть и недешево, – отвечает он. – Всего-то надо оцифровать, отредактировать в 3D-формате, напечатать на 3D-принтере, отлить форму из силикона, отлить форму из пластика, воска, а затем отлить металлическую копию. И все! Получается точная копия желанного монумента! Мои сувениры будут напоминать о нашем гостеприимном городе!» #Петропавловск #хобби #3D-принтер #Кенес Мукушев