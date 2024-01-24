3D-мечты сбываются

Миниатюрные скульптуры­ батыров, акынов, политических­ деятелей, а еще копии памятников архитектуры Северо-Казахстанской­ области изготавливает молодой предприниматель Кенес Мукушев.

Несколько лет назад Кенес начал художественные эксперименты на 3D-принтере. Чтобы создавать знаковые миниатюры, ему потребовались не только принтер, но и широкие знания в геометрии, физике и химии. Для печатания скульптурок он использует силикон двухкомпонентный, эпоксидный клей, гипс акриловый, полимерную глину, олово, гравировальную машинку, пластик, тонну шприцов, малярных кисточек и одноразовых стаканчиков.

Начинал Кенес с копирования скульптуры Абылай-хана, установленной возле музея-резиденции в Петропавловске. Следом появились фигурки других батыров и копии городских достопримечательностей.

«У меня готова половина фигур, так что шахматный проект на подходе», – написал Кенес в Instagram.

Не первый год мини-скульптор идет к заветной цели. Он радуется прогрессу, замечая, как с каж­дым разом фигурки получаются все более детализированными.

«Ну талант, талантище!» – пишут в комментариях подписчики Кенеса.

«В век высоких технологий мечту осуществить легче, хоть и недешево, – отвечает он. – Всего-то надо оцифровать, отредактировать в 3D-формате, напечатать на 3D-принтере, отлить форму из силикона, отлить форму из пластика, воска, а затем отлить металлическую копию. И все! Получается точная копия желанного монумента! Мои сувениры будут напоминать о нашем гостеприимном городе!»