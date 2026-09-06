Спасатели эвакуировали пострадавшую туристку с высоты 2 600 метров

Женщина подвернула ногу и не могла самостоятельно продолжить путь

Фото: скриншот из видео

Ночью в горах Алматинской области спасатели оказали помощь туристке, которая получила травму ноги и не могла самостоятельно продолжить путь, передает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел в Карасайском районе, в районе поляны «Терра» на высоте около 2 600 метров. Во время похода женщина подвернула ногу.

На помощь прибыли спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Они оказали пострадавшей необходимую помощь и организовали ее безопасный спуск с горы.

«После спуска туристку передали сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей транспортировки в больницу», - сообщили в МЧС Казахстана.

Женщину доставили с горной местности для последующего оказания медицинской помощи.