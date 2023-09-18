4 казахстанки вошли в число признанных женщин-полицейских мира

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

4 сотрудницы министерства внутренних дел Казахстана вошли в число признанных женщин-полицейских мира и представляют нашу страну на международной конференции IWPC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Представительницы МВД Казахстана принимают участие в 60-й международной конференции «Женщины в полиции» (International Women in Policing Conference) в городе Окленде Новой Зеландии с 17 по 21 сентября.

Это ежегодное учебное мероприятие собрало свыше 800 женщин-полицейских из 75 стран мира.

Конференция посвящена расширению прав и возможностей женщин, гендерному равенству и их международному лидерству.

Мероприятие началось с парада наций, где наша женская делегация с гордостью пронесла флаг Казахстана. В состав делегации вошли и.о. замначальника департамента кадровой политики Амина Алмагамбетова, начальник управления организационно-аналитической работы и контроля КАП Куралай Карина, старший инспектор по особым поручениям КАП Лейла Алипбаева и замначальника Алматинской академии МВД по научной работе Жанат Дильбарханова.

Уроженка Карагандинской области Амина Алмагамбетова трудовую деятельность в органах внутренних дел начала в 1999 году. За 24 года работы в ведомстве занимала руководящие должности и имеет награду «За отличную службу».

Акмолинка Куралай Карина, пришедшая в ОВД в 1997 году, начала свой путь с работы «на земле». Так, женщина-полицейский помогала в трудных ситуациях подросткам, а затем защищала женщин от бытового насилия. В разные года занимала руководящие должности и является примером для многих молодых сотрудниц.

Лейла Алипбаева, родившаяся в 1969 году в Костанае, исполнила свою мечту стать полицейским в 1995 году. Свою жизнь она посвятила работе с подростками, помогая им встать на верный путь, а также защите женщин от домашних тиранов.

В портфолио Жанат Дильбарханова – богатый опыт и специализация в области науки и правоохранительной системы.

Примечательно, что каждая женщина-полицейский из Казахстана, участвующая в конференции, имеет звание полковника полиции.

Международная конференция женщин-полицейских – это одно из самых престижных мероприятий в мире правоохранительной деятельности, специально организованное для обмена опытом, знаниями и идеями между женщинами, занимающими руководящие должности в правоохранительных структурах. Конференция включает в себя вопросы о роли женщин в правоохранительных органах, участии в управлении и лидерстве, профессиональном росте и развитии карьеры, соблюдении прав человека и противодействии насилию в семье и гендерном равенстве.

 

#полиция #МВД #женщины

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