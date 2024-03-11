Более 40 бесплатных образовательных курсов разместили на платформе Skills Enbek

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, с начала 2024 года при поддержке ведомства на платформе Skills Enbek расширен контент бесплатных курсов c казахским и русским языком обучения. Всего было добавлено 44 новых курса по различным сферам деятельности и навыкам.

Продолжительность каждого курса составляет более 36 часов. Онлайн-обучение позволяет приобрести определенные навыки или дополнительные компетенции в рамках конкретной профессиональной сферы.

— Так, в сфере строительства и производства были добавлены такие курсы, как «обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей», «эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения», «Слесарь аварийно-восстановительных работ», «основы сварочного производства», «основы токарной обработки». Появились дополнительные курсы по индивидуальным услугам и питанию: «учись шить с нуля!», «администратор в сфере услуг», «парикмахерское искусство», «повар», «основы пекарского дела», «кондитерская мастерская». Имеется курс «работник по уходу за лицами с инвалидностью», — пишут в распространенном пресс-релизе.

Также размещены курсы с акцентом на «гибкие» навыки, которые не менее важны для каждой профессии, такие как «эффективные коммуникации и работа в команде», «основы критического мышления», «тайм-менеджмент и расстановка приоритетов», «дизайн-мышление», «управление бизнес-процессами», «культура коммуникаций в бизнесе», «управление проектами по принципу Agile», «маркетинговый анализ (консалтинг)», «работа с Microsoft Office» и «формирование навыков экологического мышления»

Полученный сертификат о прохождении курса автоматически будет отображаться в резюме на портале по трудоустройству Enbek.kz с указанием всех полученных навыков. Обучение на курсах также доступно через мобильное приложение Enbek.

В министерстве добавили, что по состоянию на сегодняшний день на платформе размещено 477 курсов по различным направлениям, из которых 243 курса бесплатные. Количество зарегистрировавшихся пользователей практически достигло 380 тысяч граждан.