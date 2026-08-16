Новые награды — это особое внимание Президента к сфере культуры — Аида Балаева

Культура

Аида Балаева отметила, что решение Президента об учреждении новых госнаградах стало долгожданным событием для сферы культуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение включить в перечень государственных наград медаль «Шәмші Қалдаяқов» и почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі». Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева назвала это событие долгожданным для культурного сообщества страны и поблагодарила Президента за внимание к этой сфере, передает Kazpravda.kz.

По ее словам, речь идет не только о появлении новых форм государственного поощрения. Решение продолжает политику по повышению статуса культуры и искусства, а также признанию заслуг людей, которые посвятили этим сферам профессиональную и творческую жизнь.

«За этим решением стоит гораздо больше, чем учреждение новых форм государственного поощрения. Это продолжение последовательной политики Главы государства, направленной на повышение статуса культуры и искусства, а также людей, которые посвящают свою жизнь служению этим сферам», — подчеркнула Аида Балаева.

Сегодня в сфере культуры Казахстана работают более 56 тыс специалистов. В стране действуют 85 театров, 286 музеев, 67 концертных и 3 054 культурно-досуговые организации.

По словам министра, за этой статистикой стоит ежедневная работа тысяч людей, которые создают и развивают национальное искусство, сохраняют культурное наследие страны и передают его следующим поколениям. Такой труд, подчеркнула она, должен получать достойное признание со стороны государства.

Особое значение принятому решению, по мнению Аиды Балаевой, придают положения новой Конституции. Сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры закреплены в числе основополагающих принципов деятельности государства.

«Как подчеркнул Президент, поддержка сферы культуры теперь является конституционной обязанностью государства», — отметила вице-премьер.

Аида Балаева подчеркнула, что эта норма уже получает практическое наполнение. За последние пять лет заработная плата работников культуры увеличилась в два раза. С 2026 года также вдвое увеличен размер государственных стипендий деятелям искусства. Ежегодно их получают 75 человек.

Одновременно решаются социальные вопросы работников отрасли. При поддержке Главы государства сотрудникам организаций культуры предоставлено 260 квартир, из которых 200 - в Астане и 60 - в Алматы. Только ко Дню работников культуры и искусства в этом году государственными наградами были отмечены более 100 представителей сферы.

Вице-премьер обратила внимание и на последовательное развитие самой системы государственного признания заслуг деятелей культуры. Спустя 30 лет в Казахстане было возрождено почетное звание «Халық әртісі». Теперь перечень наград пополнят медаль «Шәмші Қалдаяқов» и почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі».

Медаль, носящая имя выдающегося казахского композитора Шамши Калдаякова, будет присуждаться за значительный вклад в развитие национальной музыкальной культуры, композиторского и исполнительского искусства.

«Медаль имени Шамши Калдаякова станет высокой оценкой заслуг тех, кто вносит значительный вклад в развитие национальной музыкальной культуры, композиторского и исполнительского искусства», - заявила Аида Балаева.

В свою очередь, почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі» предназначено для представителей изобразительного искусства. Оно позволит отмечать на государственном уровне заслуги живописцев, графиков, скульпторов и других художников, внесших значительный вклад в развитие национальной художественной школы.

По словам главы МКИ, новые награды свидетельствуют об особом внимании государства к культуре и людям искусства. Они призваны стать признанием многолетнего творческого труда представителей отрасли, повысить престиж профессии и одновременно создать дополнительный стимул для нового поколения деятелей культуры.

«Новые награды — еще одно свидетельство особого внимания Президента к сфере культуры и всесторонней поддержки людей искусства. Они станут заслуженным признанием многолетнего творческого труда наших коллег, укрепят престиж профессии и послужат дополнительным стимулом для нового поколения деятелей культуры», — отметила министр.

Аида Балаева также выразила благодарность Главе государства от имени представителей культурной сферы.

Глава МКИ отметила, что включение новых наград в государственную систему продолжает комплекс мер по поддержке отрасли -от повышения заработной платы и решения жилищных вопросов работников до государственного признания профессиональных и творческих достижений.

По мнению Аиды Балаевой, закрепление поддержки национальной культуры на конституционном уровне и дальнейшее развитие системы государственных наград показывают место, которое культурная политика занимает среди государственных приоритетов.

#культура #награда #Аида Балаева

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