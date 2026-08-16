Самолеты и авиашоу: фестиваль «Небо Байсерке» стартовал близ Алматы

В программе фестиваля - авиашоу, выставка техники и встречи с профессионалами

Фото: Акимат региона

На аэродроме в селе Байсерке Илийского района стартовал ежегодный авиационный фестиваль «Небо Байсерке – 2026». Мероприятие объединило профессионалов отрасли, любителей авиации, жителей и гостей Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

Программа фестиваля включает показ авиационной техники, полеты самолетов, различные шоу и образовательные мероприятия. Посетители могут вблизи увидеть воздушные суда, узнать об их устройстве и познакомиться с авиационными профессиями.

Одной из центральных тем фестиваля стало развитие малой авиации в Казахстане. Участники также обсудили подготовку молодых специалистов, популяризацию технических профессий и возможности авиационного туризма.

«Особое внимание уделено привлечению детей и подростков к авиационным специальностям. Знакомство с техникой и общение с профессиональными пилотами, инженерами и техниками может помочь молодым людям определиться с будущей профессией», - сообщили в акимате Алматинской области.

В обсуждении приняли участие летчик-космонавт Айдын Аймбетов, представители аэроклуба «Отан», авиационного центра «Тянь-Шань» и Казахстанской ассоциации малой авиации.

По мнению представителей отрасли, массовые авиационные мероприятия позволяют сделать авиацию более доступной для широкой аудитории и формировать интерес к инженерным и техническим специальностям.

«Небо Байсерке – 2026» проходит в формате открытого авиационного праздника, где демонстрационные полеты и выставка техники дополнены образовательной программой для детей и взрослых.